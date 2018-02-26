Бесконечные светские мероприятия, отдых на роскошных яхтах и путешествия по всему миру — супруге 57-летнего магната Роберта Ченгиза могли позавидовать многие знаменитости. Однако 48-летняя Хизер Берд потеряла все, когда он нашел ей

замену.

1 2 3 ... 16 Бывшая жена бизнесмена Роберта Ченгиза призналась, что много лет жила вместе с ним и его любовницей

На днях бывшая супруга одного из богатейших людей Англии рассказала в интервью журналистам британского издания Mail Online о том, как она много лет не могла получить развод и была вынуждена жить в одном доме с мужем и его новой возлюбленной.



Среди друзей Хизер Берд и Роберта Ченгиза были такие влиятельные бизнесмены, как Берни Экклстоун и сэр Филип Грин, а также миллиардеры, которым принадлежала половина Лондона в 1980-х и 1990-х годах. Хизер принимала гостей в бальном зале дома с видом на Королевский Альберт-холл. Однако сегодня четырехэтажный особняк стоимостью 20 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей) — это нечто большее, чем золотая клетка для Берд, которая признается, что по ночам только и делает, что плачет.

Несмотря на то, что Хизер рассталась с Робертом десять лет назад, официально супруги еще не разведены, поэтому она вынуждена до сих пор жить с мужем и его молодой возлюбленной, польской моделью Юлией (фамилию разлучницы Берд не назвала) под одной крышей. Несмотря на то, что Хизер рассталась с Робертом десять лет назад, официально супруги еще не разведены, поэтому она вынуждена до сих пор жить с мужем и его молодой возлюбленной, польской моделью Юлией (фамилию разлучницы Берд не назвала) под одной крышей.

«Я попала в очень сложную ситуацию, но у меня нет выбора. Роберт и его девушка поднимаются на четвертый этаж, а я с детьми остаюсь внизу. Делить собственный дом с новой пассией своего бывшего супруга — это ужасно. Она же типичная фифа из Инстаграма», — заявила женщина в интервью.



Хизер и Роберт поженились в 2005-м, но всего три года спустя начались проблемы. Миллиардер потерял большую часть своего состояния (1,6 млрд фунтов) из-за финансового кризиса. Затем Ченгиз был арестован в связи с делом о мошенничестве. С виду счастливый брак тоже дал трещину.



«У Роберта было много подруг, но я всегда старалась вести себя достойно и не устраивала скандалов. Он неплохой человек, мы просто разные. После разрыва я согласилась не расторгать брак ради детей. А потом он неожиданно привел в наш дом свою новую девушку. Конечно, я была против, но ничего не могла изменить, я же зависела от Роберта финансово! Кроме того, я продолжала его любить», — сказала Берд.



Осенью наконец-то должен завершиться бракоразводный процесс. Хизер уверена, что с прошлой роскошной жизнью покончено: не будет теперь ни рек шампанского, ни вилл с бассейнами. Несмотря на то, что Ченгиз остался миллионером, при разводе она не получит большую сумму денег. Осенью наконец-то должен завершиться бракоразводный процесс. Хизер уверена, что с прошлой роскошной жизнью покончено: не будет теперь ни рек шампанского, ни вилл с бассейнами. Несмотря на то, что Ченгиз остался миллионером, при разводе она не получит большую сумму денег.

«Раньше я носила только дизайнерские наряды, теперь вынуждена покупать одежду в ближайших супермаркетах. Сейчас на мне куртка за 40 фунтов (около 3 тысяч рублей) и топ всего за 12 фунтов (около 940 рублей). Я осталась буквально ни с чем. Недавно привозила детей в дом своей мамы, которая живет в Америке. Там они научились самостоятельно готовить и убираться. Пусть знают, что такое настоящая жизнь», — поведала Хизер.



Мама двоих детей надеется, что сможет добиться финансовой самостоятельности. Она уже открыла небольшую бьюти-клинику и продолжает изредка выходить в свет.