замену.
На днях бывшая супруга одного из богатейших людей Англии рассказала в интервью журналистам британского издания Mail Online о том, как она много лет не могла получить развод и была вынуждена жить в одном доме с мужем и его новой возлюбленной.
Среди друзей Хизер Берд и Роберта Ченгиза были такие влиятельные бизнесмены, как Берни Экклстоун и сэр Филип Грин, а также миллиардеры, которым принадлежала половина Лондона в 1980-х и 1990-х годах. Хизер принимала гостей в бальном зале дома с видом на Королевский Альберт-холл. Однако сегодня четырехэтажный особняк стоимостью 20 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей) — это нечто большее, чем золотая клетка для Берд, которая признается, что по ночам только и делает, что плачет.
«Я попала в очень сложную ситуацию, но у меня нет выбора. Роберт и его девушка поднимаются на четвертый этаж, а я с детьми остаюсь внизу. Делить собственный дом с новой пассией своего бывшего супруга — это ужасно. Она же типичная фифа из Инстаграма», — заявила женщина в интервью.
Хизер и Роберт поженились в 2005-м, но всего три года спустя начались проблемы. Миллиардер потерял большую часть своего состояния (1,6 млрд фунтов) из-за финансового кризиса. Затем Ченгиз был арестован в связи с делом о мошенничестве. С виду счастливый брак тоже дал трещину.
«У Роберта было много подруг, но я всегда старалась вести себя достойно и не устраивала скандалов. Он неплохой человек, мы просто разные. После разрыва я согласилась не расторгать брак ради детей. А потом он неожиданно привел в наш дом свою новую девушку. Конечно, я была против, но ничего не могла изменить, я же зависела от Роберта финансово! Кроме того, я продолжала его любить», — сказала Берд.
«Раньше я носила только дизайнерские наряды, теперь вынуждена покупать одежду в ближайших супермаркетах. Сейчас на мне куртка за 40 фунтов (около 3 тысяч рублей) и топ всего за 12 фунтов (около 940 рублей). Я осталась буквально ни с чем. Недавно привозила детей в дом своей мамы, которая живет в Америке. Там они научились самостоятельно готовить и убираться. Пусть знают, что такое настоящая жизнь», — поведала Хизер.
Мама двоих детей надеется, что сможет добиться финансовой самостоятельности. Она уже открыла небольшую бьюти-клинику и продолжает изредка выходить в свет.
Фууу... Он выглядит как *** жирная жаба. С таким стыдно показаться на людях.
Ой, блиать, ща прямо разрыдаюсь от жалости!
Он может и жирный, но видать харизматичный, а она скучная. Да, называет соперницу фифой, а у самой грудь нарочито силиконовая, в открытых декольте, они равны по сути. Только силикон пообносился, а поправить - денег нет. Печально.
удивительно некрасивый мужик,ящерица какая-то.как у хамелиона глаза на выкате и в разные стороны смотрят
"Хизер не понимает, чем Юлия так понравилась ее мужу" -эту надпись лучше было бы разместить под 10той фото.
Да даже мне Юлия нравится больше, хотя я женщина