Поклонники Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считают их пару идеальной. Артисты вместе уже 10 лет и недавно стали родителями. На днях экс-солистка «Блестящих» опубликовала в соцсети пост, который шокировал ее фанатов: она заявила, что муж ее предал. Юмор певицы оценили далеко не все.

1 2 3 ... 15 Юлия Ковальчук шокировала фанатов, рассказав о неверности мужа

35-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков часто публично признаются друг другу в любви. Многим кажется, что в этой семье царят гармония и тотальное взаимопонимание. Однако 3 марта певица разместила в соцсети новый пост, который всерьез встревожил ее фолловеров. Молодая мама опубликовала селфи «с рогами» и сопроводила его неоднозначным комментарием.



«Муж изменил. Говорит, один раз... вот не знаю, верить или нет», — так Юлия подписала публикацию в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru). К публикации она позже добавила и такие хэштеги: #ребята #это #юмор #несерьезно.



Однако некоторых фанатов артистки это не особенно успокоило. Они намекнули Ковальчук, что такого рода шутки им непонятны. «Не шутите так, наши мысли материальны», «Неудачная шутка, глупая и неостроумная», «Нет дыма без огня», «Так нельзя шутить! Муж твой самый красивый мужчина, такие на полу не валяются!» — написали подписчики в комментариях. Впрочем, некоторые поклонники Юлии отметили, что ее юмор оценили, и пожелали им с Алексеем и дальше оставаться крепкой парой.



