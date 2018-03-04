35-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков часто публично признаются друг другу в любви. Многим кажется, что в этой семье царят гармония и тотальное взаимопонимание. Однако 3 марта певица разместила в соцсети новый пост, который всерьез встревожил ее фолловеров. Молодая мама опубликовала селфи «с рогами» и сопроводила его неоднозначным комментарием.
«Муж изменил. Говорит, один раз... вот не знаю, верить или нет», — так Юлия подписала публикацию в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru). К публикации она позже добавила и такие хэштеги: #ребята #это #юмор #несерьезно.
Однако некоторых фанатов артистки это не особенно успокоило. Они намекнули Ковальчук, что такого рода шутки им непонятны. «Не шутите так, наши мысли материальны», «Неудачная шутка, глупая и неостроумная», «Нет дыма без огня», «Так нельзя шутить! Муж твой самый красивый мужчина, такие на полу не валяются!» — написали подписчики в комментариях. Впрочем, некоторые поклонники Юлии отметили, что ее юмор оценили, и пожелали им с Алексеем и дальше оставаться крепкой парой.
«Муж изменил»: Ковальчук рассказала о неверности Чумакова
35-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков часто публично признаются друг другу в любви. Многим кажется, что в этой семье царят гармония и тотальное взаимопонимание. Однако 3 марта певица разместила в соцсети новый пост, который всерьез встревожил ее фолловеров. Молодая мама опубликовала селфи «с рогами» и сопроводила его неоднозначным комментарием.
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с представителем своего пола не считается!
Неинтересная пара
А чего коменты удаляете????
Вряд ли 1 раз,больше.
Пытаются хоть так о себе напомнить."Звёзды", млин.
как ей с мужем повезло))) столько лет вместе и он ее любит,верен ей))) удивительно в наше то время!
Очень меня радует их пара. Милахи такие )пусть у них все хорошо будет !
Очень меня радует их пара. Милахи такие )пусть у них все хорошо будет !
А когда смеяться?
А мне их пара вообще не нравится. Ни она ни он.Те ещё,, звёзды,,.