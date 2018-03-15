Об изменах 42-летнего Дэвида Бекхэма ходят легенды. Экс-спортсмен неоднократно подозревался в неверности жене, 43-летней Виктории, однако они по сей день вместе. На днях западные СМИ сообщили о том, что терпение основательницы фэшн-империи Victoria Beckham лопнуло, и она серьезно поссорилась с отцом своих четверых детей.

1 2 3 ... 15 На днях инсайдеры рассказали о серьезном конфликте между Дэвидом Бекхэмом и его женой Викторией

Слухи о том, что брак четы Бекхэмов не так идеален, как многим кажется, ходят на протяжении последних нескольких лет. С тех пор, как Дэвид завершил спортивную карьеру и превратился в домохозяина, ему то и дело приписывают тайные романы с юными красотками. Недавно, например, журналисты стали сватать многодетному отцу 21-летнюю Беллу Хадид. В начале марта знаменитости были замечены на футбольном мачте в Париже. Поклонникам селебов показалось, что Дэвид открыто флиртовал с моделью и вообще вел себя как типичный холостяк.



За почти 20 лет совместной жизни Виктории приходилось неоднократно вступаться за мужа, который, по слухам, ей изменял. Дизайнер часто подчеркивает, что у них с супругом прекрасные отношения и периодически делится нежными совместными фото.



Но, похоже, что терпению миссис Бекхэм все же настал конец. На днях издание NW сообщило о том, что супружеская пара очень крупно поссорилась. Конфликт якобы произошел еще в начале марта в Нью-Йорке. «Они выглядели так, будто ненавидят друг друга. Дэвид демонстративно не стал дожидаться Виктории, которая шла позади. За ними неловко было наблюдать», — сообщил очевидец ссоры журналистам.



Кроме того, инсайдер из окружения селебов сообщил, что в последнее время в их отношениях действительно нет былой гармонии.

«Они уже давно не так близки, как раньше. Каждый ведет свою жизнь», — поделился с прессой аноним.

Сами супруги очередные слухи о якобы неминуемом крахе брака никак не комментируют. Однако из знакомые уже связались с порталом Gossip Cop и заявили, что сплетни о серьезном конфликте было сфабрикованы.



А кому в этой ситуации верите вы?