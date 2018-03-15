Слухи о том, что брак четы Бекхэмов не так идеален, как многим кажется, ходят на протяжении последних нескольких лет. С тех пор, как Дэвид завершил спортивную карьеру и превратился в домохозяина, ему то и дело приписывают тайные романы с юными красотками. Недавно, например, журналисты стали сватать многодетному отцу 21-летнюю Беллу Хадид. В начале марта знаменитости были замечены на футбольном мачте в Париже. Поклонникам селебов показалось, что Дэвид открыто флиртовал с моделью и вообще вел себя как типичный холостяк.
За почти 20 лет совместной жизни Виктории приходилось неоднократно вступаться за мужа, который, по слухам, ей изменял. Дизайнер часто подчеркивает, что у них с супругом прекрасные отношения и периодически делится нежными совместными фото.
Но, похоже, что терпению миссис Бекхэм все же настал конец. На днях издание NW сообщило о том, что супружеская пара очень крупно поссорилась. Конфликт якобы произошел еще в начале марта в Нью-Йорке. «Они выглядели так, будто ненавидят друг друга. Дэвид демонстративно не стал дожидаться Виктории, которая шла позади. За ними неловко было наблюдать», — сообщил очевидец ссоры журналистам.
Кроме того, инсайдер из окружения селебов сообщил, что в последнее время в их отношениях действительно нет былой гармонии.
Сами супруги очередные слухи о якобы неминуемом крахе брака никак не комментируют. Однако из знакомые уже связались с порталом Gossip Cop и заявили, что сплетни о серьезном конфликте было сфабрикованы.
А кому в этой ситуации верите вы?
Пусть это прозвучит грубо, особенно для уха местных завсегдатаев, но идти позади это участь любой женщины, которая пытается в отношениях навязывать свою точку зрения.
А толку скандалить? Лишь усугублять плохое. Дурры скандалят. Лаской надо.
Как то они не смотрятся вместе. Она вся уставшая, потухшая....а он наоборот, глаза блестят, мачо такой.
Пусть это прозвучит грубо, особенно для уха местных завсегдатаев, но идти позади это участь любой женщины, которая пытается в отношениях навязывать свою точку зрения.