72-летняя Ирина Печерникова, звезда картины «Доживем до понедельника», поделилась подробностями своей личной трагедии. Артистка рассказала о смерти третьего мужа Александра Соловьева.

1 2 3 ... 14 Ирина Печерникова прославилась благодаря роли в фильме «Доживем до понедельника»

Ирина Печерникова стала знаменитой благодаря роли учительницы Натальи в фильме «Доживем до понедельника». После выхода ленты на экраны карьера артистки складывалась прекрасно. Да и в личной жизни не было отбоя от поклонников.



С первым мужем Ирина познакомилась вскоре после завершения съемок. Избранником актрисы стал польский музыкант Збигнев Бизонь. Брак длился недолго, пара распалась из-за нежелания Печерниковой жить за границей. Позже Ирина Печерникова вышла замуж за известного актера Бориса Галкина, но и этот брак не был удачным.



Как призналась Ирина в студии программы «Судьба человека», настоящая любовь пришла к ней довольно поздно — в 51 год, когда она встретила актера Александра Соловьева.

На момент знакомства Александр был женат, у него подрастал маленький сын. Печерникова не хотела рушить семью, поэтому отошла в сторону.



«Он просто позвонил мне и сказал: ‘‘Сын поступил в институт. Ты меня еще ждешь?‘‘. Он приехал и больше мы не расставались. Он был очень светлым, добрым, талантливым. Мы даже не ссорились, только один раз», — рассказала Ирина о муже.



К сожалению, счастье продлилось всего три года и три месяца. Александр Соловьев трагически погиб. Подробоности его смерти до сих пор окутаны тайной. Он ушел на встречу с друзьями 25 декабря 1999, а домой так и не вернулся.



«Это было впервые в жизни, я стала звонить и искать его. На следующий день я стала обзванивать больницы, морги, милицию — тогда мобильников не было», — поделилась актриса. Только 6 января она узнала, что Соловьев все это время лежал в коме в институте Склифасовского, а затем скончался.



Ирине Печеринковой позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что на улице был найден неопознанный мужчина. Его с травмой головы доставили в больницу, где он и скончался. Вдове выдали вещи покойного супруга, среди них не было безрукавки, в которой лежали документы и удостоверения. «Саша числился в неопознанных… Они надеялись похоронить его как бомжа, без имени», — рассказала актриса.



Долгое время она не могла поверить в то, что любимого мужчины больше нет. Ирина признается, что даже не помнит, что происходило первые несколько лет после утраты Александра. Вскоре после трагической гибели мужа Ирина также потеряла отца и любимую собаку. Пережить эти удары судьбы помогли друзья, которые находились рядом.

