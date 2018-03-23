50-летняя актриса Николь Кидман и ее муж-ровесник, певец Кит Урбан готовятся к разводу, — об этом источник, близкий к паре, сообщил порталу InTouch. Несмотря на то, что звезды посещают семейного психолога, их отношения становятся все хуже и хуже.
Пытаясь спасти брак, Урбан уговорил Кидман на совместную терапию у семейного психолога. К сожалению, это только ухудшило их отношения и усилило взаимные обиды. Затем Кит предложил романтическую поездку в Вермонт, но даже совместные каникулы не помогли им стать ближе.
Николь постоянно ревнует мужа, подозревая его в романах на стороне, а Кит тяжело переносит постоянный контроль со стороны супруги. Усугубляет ситуацию наркозависимость певца, с которой он никак не может до конца справиться.
Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У пары двое общих детей: 9-летняя Сандэй и 7-летняя Фэйт.
У него лицо порядочного человека, но если он наркоман, это безнадежно. Как же Николь хорошо с русым цветом волос, или это просто фотка старая?