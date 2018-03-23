В Сети муссируются слухи о грядущем разрыве еще одной знаменитой пары. По сведениям западных СМИ, Николь Кидман и Кит Урбан находятся на грани развода. Отношения супругов, проживших в браке 12 лет, ухудшаются с каждым днем.

1 2 3 ... 14 Западные СМИ сообщили, что Николь Кидман и Кит Урбан находятся на грани развода

50-летняя актриса Николь Кидман и ее муж-ровесник, певец Кит Урбан готовятся к разводу, — об этом источник, близкий к паре, сообщил порталу InTouch. Несмотря на то, что звезды посещают семейного психолога, их отношения становятся все хуже и хуже.

«Николь и Кит слишком долго замалчивали свои проблемы. Они улыбались на публике, хотя на самом деле едва выносили друг друга», — цитирует анонима таблоид.

Пытаясь спасти брак, Урбан уговорил Кидман на совместную терапию у семейного психолога. К сожалению, это только ухудшило их отношения и усилило взаимные обиды. Затем Кит предложил романтическую поездку в Вермонт, но даже совместные каникулы не помогли им стать ближе.



Николь постоянно ревнует мужа, подозревая его в романах на стороне, а Кит тяжело переносит постоянный контроль со стороны супруги. Усугубляет ситуацию наркозависимость певца, с которой он никак не может до конца справиться.



Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У пары двое общих детей: 9-летняя Сандэй и 7-летняя Фэйт.

