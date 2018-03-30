Екатерина и Александр Стриженовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. В прошлом году они отметили 30 лет со дня свадьбы. В новом интервью телеведущая призналась, что в их с мужем отношениях не всегда все было гладко.

1 2 3 ... 15 В новом интервью Екатерина Стриженова рассказала о своем браке с мужем Александром

Екатерина Стриженова познакомилась со своим будущим мужем Александром еще в подростковом возрасте на съемках фильма «Лидер». С тех самых пор они не расставались. В октябре 2017 супруги отпраздновали важную годовщину — 30 лет совместной жизни. Брак 50-летней ведущей «Доброго утра» и 48-летнего режиссера кажется их поклонникам идеальным. Однако сама Екатерина признается, что в свое время им с Александром пришлось пережить кризис в отношениях.



По словам Стриженовой, обычно она не склонна к ревности. Но много лет назад знаменитость все же дала волю чувствам, когда одна из актрис активно жаловалась ее супругу на неустроенную личную жизнь. «Мне не понравилась ситуация. Одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла. Сколько можно успокаивать человека?! Найдите другую жилетку», — поделилась телезвезда с корреспондентом издания «Большая Москва».

Екатерина также призналась, что не следит за каждым шагом Александра.

Если супруг возвращается в три утра, у телеведущей не возникает никаких подозрений. Она прекрасно понимает, что муж — режиссер, и из-за ненормированного графика работы может сильно задержаться. В семье Стриженовых царит тотальное доверие: Екатерина может спокойно брать мобильный телефон мужа, не спрашивая у него разрешения. Точно так же поступает и Александр.



К слову, звезда Первого канала считает, что кризисы даже полезны для отношений. Их нужно просто пережить и обсудить все накопившиеся друг к другу претензии. А еще Екатерина уверена, что нужно уметь принимать привычки любимого человека.