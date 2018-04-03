Ченнинг и Дженна познакомились в далеком 2006 году на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» и с тех пор не расставались. Одна из красивейших знаменитых пар считалась еще и одной из самых крепких. Ни Татум, ни его жена не были замешаны ни в одном скандале, никто из них не изменял, а четыре года назад у артистов родилась очаровательная дочь Эверли — так что поклонники этой звездной семьи были уверены, что они вместе навсегда.
Именно поэтому новость о разрыве стала для фанатов Ченнинга и Дженны шоком. Чтобы избежать сплетен, знаменитости решили опубликовать официальное заявление о расставании в своих соцсетях.
«Мы решили разойтись. Много лет назад мы сильно полюбили друг друга. Именно тогда и началось наше удивительное совместное путешествие. Абсолютно ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу, но любовь — это приключение, которое подготовило для каждого из нас свои пути. У нас нет секретов или конфликтов — просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить радостной и полной жизнью. Мы по-прежнему семья и всегда будем любящими родителями для нашей Эверли», — пояснили свое решение Ченнинг и Дженна.
Знаменитости также написали, что больше не собираются комментировать свои отношения и надеются на понимание поклонников.
Вот это ШОК!!! Такая же любовь была, как так-то?
Очень жаль....
Вот это ШОК!!! Такая же любовь была, как так-то?
Нееееет(((( Ну как же так???
Блииин...ну как так?
он сам говорил, что алкоголик. думаю в этом причина.
а говорил что он однолюб..
думаю дело в Дженне-он ее как-то больше любил. значит все очень плохо.
перегорели
Думаю - он ей изменил.