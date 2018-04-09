На днях стало известно о том, что певица Наталия Власова и ее супруг Олег Новиков приняли решение расстаться после почти 20 лет совместной жизни. Woman.ru связался со знаменитостью и узнал, что же стало причиной разлада в семье.

1 2 3 ... 15 На днях стало известно о том, что Наталия Власова развелась с супругом, с которым прожила почти 20 лет

9 апреля отечественные СМИ облетела весьма печальная новость: 39-летняя певица Наталия Власова развелась со своим мужем Олегом Новиковым. Супруги расстались еще полгода назад, но предпочли не афишировать это событие. Поклонники исполнительницы хита «Я у твоих ног» теряются в догадках, что же послужило причиной распада столь крепкого союза. Наталия поведала Woman.ru о том, что решение разойтись они с экс-супругом приняли обоюдно.



«Наше время как пары истекло. И это нормально. Это жизнь. Все когда-нибудь кончается. Мы приняли решение расстаться, когда поняли, что отношения стали уже совсем не такими, какими были раньше», — объяснила Власова в беседе с корреспондентом нашего портала.

По словам знаменитости, с бывшим мужем они разошлись без ссор и взаимных претензий.

Наталия и Олег по-прежнему прекрасно ладят друг с другом и занимаются воспитанием общей дочери, 11-летней Пелагеи. «Он лучший в мире отец, и так будет всегда. Я благодарна ему за все хорошее, что было между нами», — поделилась звезда эстрады.



К слову, дочь Власовой и Новикова с пониманием отнеслась к решению родителей. Как утверждает Наталья, девочка отреагировала на новость с «недетской мудростью».



Напомним, что Власова и Новиков познакомились в 1999 году. Однако зарегистрировать свои отношения они решили лишь после появления на свет дочери. Не так давно в интервью с журналистом нашего издания Наталия признавалась, что Олег всегда поддерживал ее творческие начинания.

Сейчас читают