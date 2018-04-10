10.04.2018
Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Артиста постоянно окружают красивые девушки, для которых он исполняет эротические танцы. В новом интервью Сергей поведал о том, как ему удается хранить верность своей супруге Наташе Королевой.
  • Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
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    Сергей Глушко рассказал о том, как ему удается оставаться верным Наташе Королевой

В августе этого года 48-летний Сергей Глушко и 44-летняя Наташа Королева отметят важную дату — 15 лет со дня свадьбы. Певица неоднократно признавалась журналистам, что давно не реагирует на разнообразные слухи о своем муже. Артистка прекрасно понимает, что по долгу службы ее супругу приходится тесно контактировать с другими женщинами.

Сергей, выступающий под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Несмотря на огромное количество соблазнов и искушений, мужчина по-прежнему верен своей знаменитой супруге. В интервью изданию Sports.ru исполнитель эротических танцев признался, что никогда не изменял любимой женщине.

«Может, тянет на какие-то подвиги, но я совестливый. Понимаю, что это неправильно. Если ты любишь и уважаешь человека, то мало ли, что тебе хочется? Есть вещи, которые нельзя делать», — заявил Тарзан.

По словам артиста, его супруга является очень проницательным человеком: Наташа способна быстро распознать обман. «Тот еще экстрасенс — все чует. Сразу будет знать и для этого необязательно читать новости», — поделился Глушко. Он также добавил, что считает себя плохим актером, поскольку совершенно не умеет маскировать свои истинные эмоции. 
 

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