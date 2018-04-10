В августе этого года 48-летний Сергей Глушко и 44-летняя Наташа Королева отметят важную дату — 15 лет со дня свадьбы. Певица неоднократно признавалась журналистам, что давно не реагирует на разнообразные слухи о своем муже. Артистка прекрасно понимает, что по долгу службы ее супругу приходится тесно контактировать с другими женщинами.
Сергей, выступающий под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Несмотря на огромное количество соблазнов и искушений, мужчина по-прежнему верен своей знаменитой супруге. В интервью изданию Sports.ru исполнитель эротических танцев признался, что никогда не изменял любимой женщине.
По словам артиста, его супруга является очень проницательным человеком: Наташа способна быстро распознать обман. «Тот еще экстрасенс — все чует. Сразу будет знать и для этого необязательно читать новости», — поделился Глушко. Он также добавил, что считает себя плохим актером, поскольку совершенно не умеет маскировать свои истинные эмоции.
Врет как дышит)))