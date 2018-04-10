69-летний Валерий Леонтьев входит в число тех селебрити, которые держат личную жизнь в строжайшей тайне. Музыкант очень редко появляется на публике со своей женой Людмилой Исакович. Супруги вместе уже больше четырех десятилетий, но за это время их буквально пару раз видели на светских мероприятиях. Все потому, что Людмила постоянно проживает в США и нечасто прилетает в Россию.
В новом интервью Валерий Яковлевич призвал поклонников не переживать за его отношения с Людмилой. По словам артиста, у них с женой все замечательно — их союзу ничего не угрожает.
«Мы те самые две половины, стать которыми все всегда мечтают. Видимся мы регулярно: пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте и бегать за мной совершенно нет смысла», — заявил Леонтьев в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Исполнитель хита «Маргарита» также сообщил, что его супруга является грумером. Поначалу это было хобби Исакович, но теперь она занимается любимым делом профессионально.
69-летний Леонтьев рассказал о жене: «Мы те самые две половины, стать которыми все мечтают»
69-летний Валерий Леонтьев входит в число тех селебрити, которые держат личную жизнь в строжайшей тайне. Музыкант очень редко появляется на публике со своей женой Людмилой Исакович. Супруги вместе уже больше четырех десятилетий, но за это время их буквально пару раз видели на светских мероприятиях. Все потому, что Людмила постоянно проживает в США и нечасто прилетает в Россию.
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