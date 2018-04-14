В начале апреля Ченнинг Татум и Дженна Деван шокировали поклонников, сообщив о своем расставании. Звездная чета заявила, что решение было принято обоюдно и искать третью сторону не имеет смысла. Но на днях журналисты западных СМИ выяснили, что причиной разлада могло стать слишком тесное общение актера с Холли Берри.

1 2 3 ... 15 В западной прессе прошел слух о том, что Дженна Деван изводила Ченнинга Татума ревностью

3 апреля 2018 года 37-летние Ченнинг Татум и Дженна Деван, казавшиеся многим образцово-показательной парой, объявили о своем разрыве. Для фанатов актеров фильма «Шаг вперед» эта новость стала шоком. Однако голливудские инсайдеры давно подозревали, что отношения супругов далеки от идеальных. Поначалу ходили слухи о том, что Дженна не могла смириться с растущей популярностью мужа. А потом всезнающие анонимы заговорили, что яркая брюнетка просто-напросто устала терпеть измены благоверного.



Как сообщает журнал Heat, Деван не нравилось, что Татум оказывает знаки внимания одной из своих коллег. Якобы незадолго до расставания с женой актер сблизился с 51-летней Холли Берри, с которой в прошлом году сыграл в фильме «Kingsman: Золотое кольцо».

«Дженна очень ревновала Ченнинга. Ей казалось, что он проводит больше времени с Холли, чем с ней. Из-за этого они часто ругались», — поделился информатор с журналистами.

Представители Дженны Деван опровергли эти информацию, сообщив порталу Gossip Cop, что у обеих актрис приятельские отношения. Однако некоторые фанаты знаменитостей в очередной раз вспомнили о том, что дыма без огня обычно не бывает. К тому же с декабря 2017-го звезда картины «Женщина-кошка» официально одинока: после короткого романа с продюсером Алексом Да Кидом Холли Берри так и не устроила личную жизнь.