29 апреля 23-летняя гимнастка Алия Мустафина объявила о разрыве с мужем, 24-летним бобслеистом Алексеем Зайцевым. Оказалось, что супруги расстались еще месяц назад — просто предпочли не афишировать эту информацию.

1 2 3 ... 10 Олимпийская чемпионка Алия Мустафина объявила о расставании с мужем

На днях стало известно о распаде одной из самых красивых российских спортивных пар: Алия Мустафина рассказала на своей странице в соцсети, что развелась с супругом Алексеем Зайцевым. Поклонники гимнастки и не догадывались, что в ее семье произошел серьезный разлад. По словам спортсменки, развод состоялся еще в прошлом месяце.



«Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь», — написала двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Фолловеры Мустафиной поддержали ее в столь непростой момент и пожелали обрести личное счастье в будущем. «Спасибо за искренность! Все лучшее еще впереди!», «Нам очень грустно от этой новости, но королева современной спортивной гимнастики обязательно встретит своего человека! Побед, вам, на всех фронтах», — написали подписчики Алии в комментариях к посту.



Отметим, что Алия и Алексей сыграли свадьбу в ноябре 2016 года. Летом 2017-го у Мустафиной и Зайцева родилась дочь, которую они назвали Алисой.



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