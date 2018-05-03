Поклонники уже долгое время подозревают, что в браке Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса не все гладко. На днях актриса подогрела слухи о проблемах в семье.

1 2 3 ... 15 В Сети уже давно ходят слухи о том, что в браке Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли не все гладко

Инсайдеры давно утверждают, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс лишь играют на публику, создавая видимость счастливой семьи. На самом же деле, по заверениям источников, брак актеров далеко не идеален. На днях Блейк дала фолловерам еще один повод заподозрить, что анонимные источники не так уж далеки от истины.

Знаменитость удалила все снимки из своего Инстаграма, оставив лишь трейлер к фильму с ее участием «Простая просьба».

Блейк даже отписалась от своего мужа! Меж тем Райан Рейнольдс в одном из недавних интервью журналисту австралийской радиопередачи Smallzy's Surgery пошутил, что очень расстроен поступком жены. «Ужасный способ узнать, что тебя выгнали из дома! Кстати, мои дочери не поняли всю серьезность ситуации. Я пожаловался им на то, что мама отписалась от меня, но они просто развернулись и ушли», — смеясь, признался актер.



Теперь двадцать миллионов подписчиков Лайвли недоумевают, что заставило ее поступить именно так. «Что случилось с Эмили (героиней Блейк, которая пропала при загадочных обстоятельствах, — прим. Woman.ru)?» — эта фраза теперь находится в описании инстаграм-профиля актрисы. Некоторые предположили, что знаменитость таким образом продвигает картину со своим участием.

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