04.05.2018
Летом этого года должна была состояться свадьба Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама. На днях стало известно, что торжество откладывается на неопределенный срок.
  • Шарлотта Казираги
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    Несколько месяцев назад стало известно о помолвке Димитрия Рассама и Шарлотты Казираги 

Около месяца назад королевский дом Гримальди сообщил о том, что Шарлотта Казираги в июне этого года выходит замуж за Димитрия Рассама. Влюбленные должны были зарегистрировать свои отношения в Монако, а затем устроить пышное торжество на итальянском острове Пантеллерия. Однако, как сообщили журналисты испанского издания HOLA!, свадьба откладывается на неопределенный срок.

Как оказалось, все дело в том, что Шарлотта находится в интересном положении.

Второй ребенок внучки Грейс Келли должен родиться в августе, и только после этого влюбленные устроят торжество.

У Казираги уже есть сын Рафаэль от французского актера Гада Эльмалеха. Как и в нынешней ситуации, пара решила узаконить свои отношения после появления на свет малыша, но свадьба так и не состоялась. У Димитрия также есть 6-летняя дочь Дарья от русской модели Маши Новоселовой.  

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