Около месяца назад королевский дом Гримальди сообщил о том, что Шарлотта Казираги в июне этого года выходит замуж за Димитрия Рассама. Влюбленные должны были зарегистрировать свои отношения в Монако, а затем устроить пышное торжество на итальянском острове Пантеллерия. Однако, как сообщили журналисты испанского издания HOLA!, свадьба откладывается на неопределенный срок.
Второй ребенок внучки Грейс Келли должен родиться в августе, и только после этого влюбленные устроят торжество.
У Казираги уже есть сын Рафаэль от французского актера Гада Эльмалеха. Как и в нынешней ситуации, пара решила узаконить свои отношения после появления на свет малыша, но свадьба так и не состоялась. У Димитрия также есть 6-летняя дочь Дарья от русской модели Маши Новоселовой.
Кто этот мужик и эта баба?