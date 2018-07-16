Кейт Миддлтон устроила принцу Уильяму сцену ревности из-за флирта с Бар Рафаэли

Союз герцога и герцогини Кембриджских многим кажется очень крепким. Однако иногда и у них случаются размолвки. Недавно стало известно, что Кейт была недовольна фривольным поведением Уильяма во время его ближневосточного турне.

1 2 3 ... 15 Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к модели

Кейт Миддлтон и принц Уильям производят впечатление счастливой пары. Супруги растят двоих сыновей и дочь и, кажется, во всем соглашаются друг с другом. Но порой и им приходится сталкиваться с проблемами в браке. В прошлом году в Сети активно муссировались слухи о том, что герцог Кембриджский неверен жене. Уильям устроил с друзьями шумный мальчишник на одном из горнолыжных курортов Швейцарии, пока Кейт сидела дома с детьми. Тогда временные трудности удалось преодолеть: Кэтрин забеременела третьим ребенком.



Поговаривают, что за годы совместной жизни герцогиня Кембриджская так и не научилась доверять мужу, который по-прежнему обожает вечеринки. В конце июня принц Уильям в одиночку улетел в официальное турне по странам Ближнего Востока.



Во время поездки в Израиль будущий король Великобритании познакомился с Бар Рафаэли. В тот же вечер модель опубликовала инстаграм-историю и назвала Уильяма «самым красивым принцем». Позже манекенщица рассказала о своей встрече и журналистам: «Уильям такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям — все же самый красивый принц в мире».



Возможно, Уильяму и польстило высказывание Бар, но вот его жену оно точно разозлило.



Как сообщает издание Star со ссылкой на королевские источники, Кейт была очень недовольна, когда узнала, что муж флиртовал с израильской красоткой.

«Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан», — утверждает анонимный источник.



Переживать за сохранность своего брака герцогине точно не стоит. Бар сама с 2015 года замужем. Вместе с супругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит двух дочерей — Лив и Эль.