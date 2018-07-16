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    Кейт Миддлтон устроила принцу Уильяму сцену ревности из-за флирта с Бар Рафаэли

    16.07.2018
    Союз герцога и герцогини Кембриджских многим кажется очень крепким. Однако иногда и у них случаются размолвки. Недавно стало известно, что Кейт была недовольна фривольным поведением Уильяма во время его ближневосточного турне.
    • Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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      Кейт Миддлтон приревновала принца Уильяма к модели

    Кейт Миддлтон и принц Уильям производят впечатление счастливой пары. Супруги растят двоих сыновей и дочь и, кажется, во всем соглашаются друг с другом. Но порой и им приходится сталкиваться с проблемами в браке. В прошлом году в Сети активно муссировались слухи о том, что герцог Кембриджский неверен жене. Уильям устроил с друзьями шумный мальчишник на одном из горнолыжных курортов Швейцарии, пока Кейт сидела дома с детьми. Тогда временные трудности удалось преодолеть: Кэтрин забеременела третьим ребенком.

    Поговаривают, что за годы совместной жизни герцогиня Кембриджская так и не научилась доверять мужу, который по-прежнему обожает вечеринки. В конце июня принц Уильям в одиночку улетел в официальное турне по странам Ближнего Востока.

    Во время поездки в Израиль будущий король Великобритании познакомился с Бар Рафаэли. В тот же вечер модель опубликовала инстаграм-историю и назвала Уильяма «самым красивым принцем». Позже манекенщица рассказала о своей встрече и журналистам: «Уильям такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям — все же самый красивый принц в мире».

    Возможно, Уильяму и польстило высказывание Бар, но вот его жену оно точно разозлило. 

    Как сообщает издание Star со ссылкой на королевские источники, Кейт была очень недовольна, когда узнала, что муж флиртовал с израильской красоткой.

    «Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан», — утверждает анонимный источник.

    Переживать за сохранность своего брака герцогине точно не стоит. Бар сама с 2015 года замужем. Вместе с супругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит двух дочерей — Лив и Эль.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Бар Рафаэли, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи Артур Чарльз

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    Комментарии (7) Добавить комментарий

    • Если я правильно помню, Кембридж после скандала в Швейцарии обещал своей жене больше никогда, никогда не отправляться в поездки без нее... Вот как так?

    • мож она ему чем-то Джессику напомнила

    • Хосспидя...а кто Кейт мешает флиртовать с другими, чтоб интерес мужа хоть поддерживать..а то пасет его вечно, ревнует, тем самым ставя себя в проигрышное положение

    • Она ребёнком занимается, а не просматривает инстаграмы моделек.Ну понравился Бар принц, пусть слюни по красивому принцу пускает) Смотреть и восхищаться не запрещает

    • Алена

      Хосспидя...а кто Кейт мешает флиртовать с другими, чтоб интерес мужа хоть поддерживать..а то пасет его вечно, ревнует, тем самым ставя себя в проигрышное положение

      интерес мужа поддерживать на будет фотками с какими-то мужиками которым она не нужна?

    • Алена

      Хосспидя...а кто Кейт мешает флиртовать с другими, чтоб интерес мужа хоть поддерживать..а то пасет его вечно, ревнует, тем самым ставя себя в проигрышное положение

      Ха-ха! Вы серьезно???

    • Алена

      Хосспидя...а кто Кейт мешает флиртовать с другими, чтоб интерес мужа хоть поддерживать..

      бред на уровне детсада

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