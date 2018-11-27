Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Старая любовь ржавеет: известные пары, которые развелись после 20 и более лет брака

    27.11.2018
    Психологи уверяют, что в любых отношениях наступает «точка невозврата», когда партнеры перестают испытывать друг к другу не то чтобы страсть, а даже малейший интерес. После этого они либо расстаются, либо учатся жить дальше во взаимоуважении. К сожалению, среди звездных браков найдется немало примеров, когда крепкие, казалось бы, союзы с многолетней историей рушились в одночасье — да к тому же с треском и шумными скандалами.
    • Роберт де Ниро
      1 2 3 ...24
      Роберт де Ниро и Грейс Хайтауэр (21 год в законном браке)

      Роберт женился на бывшей стюардессе Грейс в 1997 году. К тому моменту у него за плечами уже был неудачный брак с актрисой Дайэнн Эббот и несколько мимолетных романов с красавицами-моделями, одной из которых была Наоми Кэмпбелл. Однако именно Хайтауэр стала той женщиной, благодаря которой успокоилось сердце актера. Правда, этотбрак вовсе не был безоблачным. Через год после появления на свет сына Эллиота в 1998-м, супруги подали на развод и даже собирались судиться за право опеки. Спустя два года, не дожидаясь окончания процесса, Роберт и Грейс помирились, а в 2004-м обновили свои свадебные клятвы
      Смотреть галерею

    Мы уже рассказывали вам о самых коротких браках знаменитостей, когда, дав клятвы верности, влюбленные прозревали и понимали, что не созданы друг для друга. Но далеко не всегда люди быстро осознают, что им не по пути с теми, кто сейчас находится рядом. Кому-то на это требуется пресловутые три года, кому-то — десяток лет, а у кого-то серьезные проблемы в отношениях начинаются лишь спустя двадцать, а то и тридцать лет.

    Казалось бы, людям, которые долго прожили под одной крышей, уже нечего делить.

    Считается, что после того, как супруги проходят вместе огонь, воду и медные трубы, их ждет счастливая совместная жизнь. Однако, как показывает практика, даже самые долгие и крепкие браки могут закончиться разводом.
    Кому из знаменитостей потребовалось больше 20 лет, чтобы понять, что рядом находится чужой человек, читайте в нашем сегодняшнем материале.

    Перейти к обсуждению 1
    Загрузка...


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Starface, Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Леонид Барац, Елена Проклова, Алена Апина, Мел Гибсон, Алена Хмельницкая, Тигран Кеосаян, Крис Дженнер, Брюс Дженнер (Кейтлин Дженнер), Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Роберт де Ниро

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Высказалась сотрудница ..."Муж меня спрашивает: "Вот, скажи, только честно. Ты мне за 20 лет совместной жизни ну хоть раз, ну хотя бы мысленно, изменяла?Отвечаю: Если честно, то мысленно ни разу …Вроде пошутила, а на скандал нарвалась ..."

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.