Старая любовь ржавеет: известные пары, которые развелись после 20 и более лет брака

Психологи уверяют, что в любых отношениях наступает «точка невозврата», когда партнеры перестают испытывать друг к другу не то чтобы страсть, а даже малейший интерес. После этого они либо расстаются, либо учатся жить дальше во взаимоуважении. К сожалению, среди звездных браков найдется немало примеров, когда крепкие, казалось бы, союзы с многолетней историей рушились в одночасье — да к тому же с треском и шумными скандалами.

1 2 3 ... 24 Роберт де Ниро и Грейс Хайтауэр (21 год в законном браке)

Роберт женился на бывшей стюардессе Грейс в 1997 году. К тому моменту у него за плечами уже был неудачный брак с актрисой Дайэнн Эббот и несколько мимолетных романов с красавицами-моделями, одной из которых была Наоми Кэмпбелл. Однако именно Хайтауэр стала той женщиной, благодаря которой успокоилось сердце актера. Правда, этотбрак вовсе не был безоблачным. Через год после появления на свет сына Эллиота в 1998-м, супруги подали на развод и даже собирались судиться за право опеки. Спустя два года, не дожидаясь окончания процесса, Роберт и Грейс помирились, а в 2004-м обновили свои свадебные клятвы



Мы уже рассказывали вам о самых коротких браках знаменитостей, когда, дав клятвы верности, влюбленные прозревали и понимали, что не созданы друг для друга. Но далеко не всегда люди быстро осознают, что им не по пути с теми, кто сейчас находится рядом. Кому-то на это требуется пресловутые три года, кому-то — десяток лет, а у кого-то серьезные проблемы в отношениях начинаются лишь спустя двадцать, а то и тридцать лет.

Казалось бы, людям, которые долго прожили под одной крышей, уже нечего делить.

Считается, что после того, как супруги проходят вместе огонь, воду и медные трубы, их ждет счастливая совместная жизнь. Однако, как показывает практика, даже самые долгие и крепкие браки могут закончиться разводом.

Кому из знаменитостей потребовалось больше 20 лет, чтобы понять, что рядом находится чужой человек, читайте в нашем сегодняшнем материале.