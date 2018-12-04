«Чувствую себя слабой женщиной»: Наталья Поклонская рассказала о свадьбе и семейной жизни с Иваном Соловьевым

В августе этого года Наталья Поклонская тайно вышла замуж за Ивана Соловьева. На днях супруги раскрыли подробности бракосочетания, а также поведали о семейных буднях.

1 2 3 4 5 6 Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни

В августе 2018-го многие СМИ распространили информацию о том, что 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж. Избранником экс-прокурора республики Крым стал юрист Иван Соловьев, который старше нее на 10 лет. Супруги уже рассказывали журналистам, что не планировали предавать огласке свадьбу. На днях же они поделились подробностями торжества в эфире радиостанции «Комсомольская правда».



По словам Натальи и Ивана, они устроили скромный семейный праздник в ресторане сербской кухни.

Депутат Госдумы дала понять, что отказалась от традиционного подвенечного платья и фаты.

Супруг Поклонской отметил, что спокойно относится к ее многочисленным фанатам, которых не стало меньше после свадьбы. Правда, бывает, что от поклонников ему поступают угрозы. «Люди переживают, что Наталья Владимировна изменила свой семейный статус. Они хотели бы видеть себя на этом месте. Очевидно, для них это глубокое разочарование», — поделился с ведущими эфира юрист.



Наталья рассказала, что рядом с Иваном чувствует себя как за каменной стеной. «На работе — генерал, но дома ощущаю себя слабой женщиной, за которую так заступится муж, что мало не покажется. Женщина должна оставаться женщиной. И это способен сделать только тот мужчина, который рядом с ней», — поведала Поклонская.



Депутат призналась, что старается регулярно радовать мужа своими кулинарными шедеврами. В последнее время ей нравится запекать гуся в духовке. Супруги также сообщили, что мечтают построить небольшой дом в Крыму. На вопрос о том, планируют ли Наталья и Иван становиться родителями, они ответили завуалированно.