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    Самый дорогой, депрессивный, долгозреющий и другие разводы-2018

    05.12.2018
    Традиционно на протяжении декабря Woman.ru вспоминает самых ярких героев и главные события, которые, как нам кажется, заслуживают место в наших итоговых рейтингах. Сегодня мы, не без сожаления, расскажем вам о громких разводах, на которые 2018-й оказался богат, но, к счастью, не так, как злосчастный 2016-й.
    • Сергей Шнуров, Матильда Шнурова
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      Сергей и Матильда Шнуровы. Самый неожиданный развод

      Брак Сергея и Матильды никогда не казался идеальным. В многочисленных интервью супруги признавались, что им пришлось пройти через множество сложностей. Бизнесвумен прощала измены и почти полное отсутствие романтики в привычном ее понимании (предложение музыкант сделал, разыскивая в холодильнике колбасу, и звал жену любя «Бабкой», что в принципе даже мило) 
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    Составив предварительный список разводов этого года, мы, честно признаемся, удивились — причем приятно. На этот раз разбитых семейных лодок оказалось ощутимо меньше, чем в предыдущие пару лет.

    Однако радоваться тут все равно нечему: расстались люди, которые еще недавно признавались на всю страну, а то и мир, что их чувства не угаснут никогда.

    И вот печальный итог, а с ним чувство глубокого разочарования. И если, например, разрыв Ивана Краско и его молодой супруги интернет-пользователи прогнозировали едва ли не с самой их помолвки, то внезапный развод и последующий за этим скандал Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет совместной жизни оказался настоящим шоком даже для тех, кто откровенно не понимал юмор этой пары.

    Пока одни знаменитости с удовольствием рассказывают в интервью о причинах краха своего брака (периодически обвиняя в этом свои вторые половины), другие предпочитают справляться с разрывом молча и не выносить сор из избы, стараясь как можно более терпеливо относиться к различным слухам, которые неизбежно появляются в прессе.

    Сегодня мы расскажем вам, какие звездные браки прекратили существование в этом году, кто из экс-супругов, довольно быстро забыв о недавнем разрыве, уже начал новые отношения и какие разводы расстроили нас сильнее всего.

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Splash/Gallo Images, Instagram, Мария Полянская/Instagram
    Теги:

    Роберт Паттинсон, Талия Барнетт, Шайя ЛаБаф, Владимир Епифанцев, Ксения Новикова, Роберт де Ниро, Мария Порошина, Дженна Деван, Джесси Джей, Ченнинг Татум, Наталия Власова, Влад Соколовский, Рита Дакота, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Джастин Теру, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Иван Краско, Наталья Краско (Шевель), Матильда Шнурова, Сергей Шнуров, Рейтинги звезд 2018

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Дело не в 100 замужествах, не в возрасте и не во внешности, а в достоинстве, которое с годами никуда не девается, в отличие от некоторых, в самоуважении и в принципах. А это дорогОго стОит. Киркорова можно понять. Вы много видели женщин, которые с предателями разрывают отношения тут же? А женщин, которые после измены мужа сразу разводятся, не придумывая унизительных оправданий для себя вроде наличия детей, их кормёжки, финансовой подушки, жилплощади и прочего бреда, долизывая после любовниц???? То- то же! И не увидите! А вот Пугачева как раз яркий представитель достойной женщины. Вымирающий вид. Она одна никогда не будет. В этом и отличие Пугачевой от всех! Киркоров молодец!

    • Гость

      Дело не в 100 замужествах, не в возрасте и не во внешности, а в достоинстве, которое с годами никуда не девается, в отличие от некоторых, в самоуважении и в принципах. А это дорогОго стОит. Киркорова можно понять. Вы много видели женщин, которые с предателями разрывают отношения тут же? А женщин, которые после измены мужа сразу разводятся, не придумывая унизительных оправданий для себя вроде наличия детей, их кормёжки, финансовой подушки, жилплощади и прочего бреда, долизывая после любовниц???? То- то же! И не увидите! А вот Пугачева как раз яркий представитель достойной женщины. Вымирающий вид. Она одна никогда не будет. В этом и отличие Пугачевой от всех! Киркоров молодец!

      Этот комментарий в тему про Киркорова. Чего он попал в тему про шнурова- не пойму. Сори))

    • 44 фото огонь,вообще люблю епифанцева как актера,жаль хороших фильмов с ним мало.

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