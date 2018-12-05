Самый дорогой, депрессивный, долгозреющий и другие разводы-2018

Традиционно на протяжении декабря Woman.ru вспоминает самых ярких героев и главные события, которые, как нам кажется, заслуживают место в наших итоговых рейтингах. Сегодня мы, не без сожаления, расскажем вам о громких разводах, на которые 2018-й оказался богат, но, к счастью, не так, как злосчастный 2016-й.

1 2 3 ... 48 Сергей и Матильда Шнуровы. Самый неожиданный развод

Брак Сергея и Матильды никогда не казался идеальным. В многочисленных интервью супруги признавались, что им пришлось пройти через множество сложностей. Бизнесвумен прощала измены и почти полное отсутствие романтики в привычном ее понимании (предложение музыкант сделал, разыскивая в холодильнике колбасу, и звал жену любя «Бабкой», что в принципе даже мило)



Составив предварительный список разводов этого года, мы, честно признаемся, удивились — причем приятно. На этот раз разбитых семейных лодок оказалось ощутимо меньше, чем в предыдущие пару лет.

Однако радоваться тут все равно нечему: расстались люди, которые еще недавно признавались на всю страну, а то и мир, что их чувства не угаснут никогда.

И вот печальный итог, а с ним чувство глубокого разочарования. И если, например, разрыв Ивана Краско и его молодой супруги интернет-пользователи прогнозировали едва ли не с самой их помолвки, то внезапный развод и последующий за этим скандал Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет совместной жизни оказался настоящим шоком даже для тех, кто откровенно не понимал юмор этой пары.



Пока одни знаменитости с удовольствием рассказывают в интервью о причинах краха своего брака (периодически обвиняя в этом свои вторые половины), другие предпочитают справляться с разрывом молча и не выносить сор из избы, стараясь как можно более терпеливо относиться к различным слухам, которые неизбежно появляются в прессе.



Сегодня мы расскажем вам, какие звездные браки прекратили существование в этом году, кто из экс-супругов, довольно быстро забыв о недавнем разрыве, уже начал новые отношения и какие разводы расстроили нас сильнее всего.

