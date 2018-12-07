Экстрасенс Надежда Шевченко рассказала, как сложится жизнь Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения

Скандал вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина не утихает. На днях суд продлил им срок ареста еще на два месяца. Специально для Woman.ru звезда «Битвы экстрасенсов» Надежда Шевченко рассказала, что ждет футболистов после освобождения как в карьере, так и в личной жизни.

1 2 3 ... 21 Надежда Шевченко рассказала о дальнейшей судьбе Александра Кокорина и Павла Мамаева

8 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и тренер Александр Протасовицкий наломали дров: ранним утром друзья завтракали в одном из кафе и вели себя неподобающим образом. Просьбы персонала быть потише на них не действовали, а замечание со стороны посетителя и вовсе вывело их из себя. Молодые люди накинулись на мужчину — им оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Под горячую руку также попал директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, находившийся в той кофейне.



За несколько часов до этого инцидента футболисты также отличились: в семь утра друзья вышли из стриптиз-клуба и стали пинать машины. Заметивший это прохожий Виктор Соловьев сделал молодым людям замечание, за что был избит. После этого мужчина был доставлен в реанимацию.

Завтра, 8 декабря, футболисты должны были выйти на свободу, однако на очередном судебном заседании следователь подал иск о продлении срока заключения еще на два месяца, и судья удовлетворил ходатайство обвинения. Так, Кокорин и Мамаев останутся под стражей до февраля 2019 года в ожидании приговора суда.

Конечно, общественность задается вопросом, как сложится жизнь футболистов после освобождения. Вернутся ли молодые люди на поле? Сохранятся ли их семьи?

Как известно, Павел Мамаев и его жена Алана переживают не лучшие времена. Даже находясь далеко друг от друга, супруги выясняют отношения на всю страну. Точнее это делает Мамаева: девушка обвиняет мужа в изменах. И сегодня вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что эти двое сумеют сохранить брак.

Экстрасенс ведет расследование

Увы, заглянуть в будущее мы не силах, зато это может сделать наш постоянный эксперт в области магии — звезда «Битвы экстрасенсов», многоликая ведьма Надежда Шевченко.



«В первую очередь хочу сказать от себя лично: вся эта ситуация напоминает мне публичную ''порку'' Владислава Галкина — его же просто уничтожили за пьяную выходку в кафе (летом 2009-го актер устроил дебош в баре, что вызвало широкий резонанс. Есть предположение, что звезда «Дальнобойщиков» ушел из жизни, не справившись с шумихой вокруг суда над ним, — прим. Woman.ru). В один миг человека не стало, а ведь он был замечательным актером и много чем еще мог нас порадовать», — отметила ведьма.



Надежда пожелала Александру и Павлу не сломаться, не обозлиться на жизнь, а вынести для себя урок из сложившейся ситуации.



«Футбол — это борьба за выигрыш, а в каждой борьбе есть и дух соперничества, и здоровая агрессия. Да, алкоголь порой может сделать эту агрессию неуправляемой, что, собственно, и произошло», — объяснила поступок спортсменов Шевченко.



Более того, Надежда уверена: Мамаева и Кокорина намеренно спровоцировали — своим замечанием посетители кафе буквально нарвались на ответную реакцию.

«Ребят не отпустят, а будут держать в СИЗО до вынесения окончательного приговора, который может быть максимально строгим», — заверила экстрасенс.

Надежда добавила, что и Мамаев, и Кокорин очень жалеют о произошедшем и наряду с этим не понимают, почему их держат под арестом, так как не считают себя опасными для общества.



«Алана, жена Мамаева, устроила весь этот цирк с разводом, пытаясь оправдать буйный характер мужа его изменами. Мол, все это произошло из-за соперницы», — уверена звезда «Битвы экстрасенсов».

«Супруга Кокорина еще обязательно родит ему сына, а вот Алана мечется, и скорее всего ее пути с Павлом разойдутся», — высказалась ведьма.

Заглянув в будущее, Шевченко отметила, что судимость ждет всех четверых обвиняемых по делу. «О дальнейшей карьере Мамаева и Кокорина говорить еще рано: сейчас у них обоих идет переоценка ценностей, а мы просто будем верить в наилучший исход для них как для спортсменов. Надеюсь, что удача не покинет футболистов, и они ею воспользуются», — в завершение добавила экстрасенс.



Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наказание за свой проступок Александр и Павел понесут, однако главным наказанием для них стало все-таки собственное чувство вины. Приятно слышать, что весь этот скандал, а также арест никак не отразятся на браке Кокорина — мы будем ждать новостей о скором пополнении в их семье. Что касается Мамаевых: думаем, что если супругам и не удастся сохранить брак, то причиной тому будет вовсе не тюремное заключение футболиста, а проблемы, которые снежным комом накопились за годы их совместной жизни.