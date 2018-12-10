«В ней есть все, что ценю в женщине»: Эмин Агаларов рассказал, чем его покорила Алена Гаврилова

Несколько месяцев назад Эмин Агаларов покинул ряды завидных холостяков: он женился на своей возлюбленной Алене Гавриловой. На днях бизнесмен и музыкант поведал о том, почему выделил модель среди других женщин.

В июле этого года 38-летний Эмин Агаларов и 31-летняя Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Пышное торжество прошло в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье предпринимателя. В тот день тысячи поклонниц артиста наверняка мечтали оказаться на месте модели. Однако Эмин предпочел Алену другим красавицам.



В новом интервью исполнитель хита «Рядом проснуться» рассказал, чем его привлекла супруга, а также поделился подробностями семейной жизни. «Алена очаровала меня искренностью, преданностью... В ней есть все, что ценю в женщине», — сообщил музыкант корреспонденту еженедельника «СтарХит».



Эмин признался, что из-за насыщенного графика редко бывает дома. Бизнесмен постоянно находится на встречах и порой только к концу рабочего дня находит время позвонить любимой женщине и узнать, как у нее дела.

«Романтика — это когда ты искренне желаешь сделать человеку хорошо, неважно — как. Жене приятен любой сюрприз: оставленная записка, букет цветов...» — считает Агаларов.

Певец также впервые рассказал, как делал предложение руки и сердца возлюбленной. По словам Эмина Агаларова, все было спонтанно. Он купил кольцо, возвращаясь с работы, а затем отвез Алену в ресторан и на Красную площадь, где все и произошло.



Отметим, что через пару месяцев Агаларов и Гаврилова станут родителями. По слухам, у пары родится дочь.