«В ней есть все, что ценю в женщине»: Эмин Агаларов рассказал, чем его покорила Алена Гаврилова

В июле этого года 38-летний Эмин Агаларов и 31-летняя Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Пышное торжество прошло в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье предпринимателя. В тот день тысячи поклонниц артиста наверняка мечтали оказаться на месте модели. Однако Эмин предпочел Алену другим красавицам.
В новом интервью исполнитель хита «Рядом проснуться» рассказал, чем его привлекла супруга, а также поделился подробностями семейной жизни. «Алена очаровала меня искренностью, преданностью... В ней есть все, что ценю в женщине», — сообщил музыкант корреспонденту еженедельника «СтарХит».
Эмин признался, что из-за насыщенного графика редко бывает дома. Бизнесмен постоянно находится на встречах и порой только к концу рабочего дня находит время позвонить любимой женщине и узнать, как у нее дела.
Певец также впервые рассказал, как делал предложение руки и сердца возлюбленной. По словам Эмина Агаларова, все было спонтанно. Он купил кольцо, возвращаясь с работы, а затем отвез Алену в ресторан и на Красную площадь, где все и произошло.
Отметим, что через пару месяцев Агаларов и Гаврилова станут родителями. По слухам, у пары родится дочь.