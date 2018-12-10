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    «В ней есть все, что ценю в женщине»: Эмин Агаларов рассказал, чем его покорила Алена Гаврилова

    10.12.2018
    Несколько месяцев назад Эмин Агаларов покинул ряды завидных холостяков: он женился на своей возлюбленной Алене Гавриловой. На днях бизнесмен и музыкант поведал о том, почему выделил модель среди других женщин.

    В июле этого года 38-летний Эмин Агаларов и 31-летняя Алена Гаврилова сыграли свадьбу. Пышное торжество прошло в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье предпринимателя. В тот день тысячи поклонниц артиста наверняка мечтали оказаться на месте модели. Однако Эмин предпочел Алену другим красавицам.

    В новом интервью исполнитель хита «Рядом проснуться» рассказал, чем его привлекла супруга, а также поделился подробностями семейной жизни. «Алена очаровала меня искренностью, преданностью... В ней есть все, что ценю в женщине», — сообщил музыкант корреспонденту еженедельника «СтарХит».

    Эмин признался, что из-за насыщенного графика редко бывает дома. Бизнесмен постоянно находится на встречах и порой только к концу рабочего дня находит время позвонить любимой женщине и узнать, как у нее дела.

    «Романтика — это когда ты искренне желаешь сделать человеку хорошо, неважно — как. Жене приятен любой сюрприз: оставленная записка, букет цветов...» — считает Агаларов.

    Певец также впервые рассказал, как делал предложение руки и сердца возлюбленной. По словам Эмина Агаларова, все было спонтанно. Он купил кольцо, возвращаясь с работы, а затем отвез Алену в ресторан и на Красную площадь, где все и произошло.

    Отметим, что через пару месяцев Агаларов и Гаврилова станут родителями. По слухам, у пары родится дочь.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Эмин Агаларов, Алена Гаврилова

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    Комментарии (9) Добавить комментарий
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    • конечно в ней всё есть!она же 10 лет на воспитание у тарико была тот хорошо научил её всмему

    • Преданность? «Она рада любому сюрпризу». Сложилось впечатление, что она сидит дома и ждёт его целыми днями, а когда он приезжает, заглядывает в глазки и в рот.

    • Завидный жених который бросил жену с детишками? Ну ну

    • Гость

      Преданность? «Она рада любому сюрпризу». Сложилось впечатление, что она сидит дома и ждёт его целыми днями, а когда он приезжает, заглядывает в глазки и в рот.

      так мужики богатые таких и любят,подруга раньше строила из себя сильную и независимую- приходилось за себя везде платить, поганого цветочка мужик не подарит, потом тактику сменила, нашла богатого мужика- стала строить из себя эдакую беспомощную дурочку, которая глазами хлопает и ничего не соображает, так он ее подарками завалил, постоянно говорит ему какой он умный, а тому только этого и надо. Меньше берите на себя в отношениях- больше получите. Так то учитесь) я сама уже приняла к сведению.

    • Гость

      Завидный жених который бросил жену с детишками? Ну ну

      Вы считаете он их бросил? По- моему,совсем нет.Он общается не только с детьми,но и с бывшей женой.А разве лучше жить не любя?

    • Гость

      так мужики богатые таких и любят,подруга раньше строила из себя сильную и независимую- приходилось за себя везде платить, поганого цветочка мужик не подарит, потом тактику сменила, нашла богатого мужика- стала строить из себя эдакую беспомощную дурочку, которая глазами хлопает и ничего не соображает, так он ее подарками завалил, постоянно говорит ему какой он умный, а тому только этого и надо. Меньше берите на себя в отношениях- больше получите. Так то учитесь) я сама уже приняла к сведению.

      Ровно до того момента, пока женщина интересна этому мужчине. Как только он наиграется в "папеньку" и она ему станет неинтересна, появится другая и тд. - так сразу окажется никчемной обузой, которая сидит у него на шее, а сама полный ноль. И тд, и тп.

    • Он ценит ее за спокойствие и безразличие. Она принимает как должное подарки от дорогих ухажеров. Взамен дает надменный женский взгляд и полную уверенность в себе. Для мужчин это некий намек на статус и достоинство. С ней можно всегда договориться и совершить взаимовыгодный обмен. Такими женщинами руководит не романтика, а выгода и им для этого достаточно ума и фантазии.

    • Гость

      Ровно до того момента, пока женщина интересна этому мужчине. Как только он наиграется в "папеньку" и она ему станет неинтересна, появится другая и тд. - так сразу окажется никчемной обузой, которая сидит у него на шее, а сама полный ноль. И тд, и тп.

      да у нас пол страны баб так живет с мужьями, только без денег.

    • Гость

      Он ценит ее за спокойствие и безразличие. Она принимает как должное подарки от дорогих ухажеров. Взамен дает надменный женский взгляд и полную уверенность в себе. Для мужчин это некий намек на статус и достоинство. С ней можно всегда договориться и совершить взаимовыгодный обмен. Такими женщинами руководит не романтика, а выгода и им для этого достаточно ума и фантазии.

      любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

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