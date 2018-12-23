Анита Цой призналась, что они с мужем живут в гостевом браке

Героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала 47-летняя Анита Цой. Артистка поделилась с Лерой Кудрявцевой подробностями личной жизни.

1 2 3 ... 8 Анита Цой стала героиней свежего выпуска шоу «Секрет на миллион»

22 декабря в эфире телеканала НТВ был показан очередной эпизод программы «Секрет на миллион». В студии программы появилась Анита Цой, которая рассказала о своей семье. Певица призналась Лере Кудрявцевой, что выходила замуж не по любви — ее сосватали. Муж знаменитости, предприниматель Сергей Цой, которого она ласково называет Петровичем, долго добивался ее расположения. Вскоре после начала семейной жизни мужчине удалось растопить сердце жены, а 1992 году у них родился сын Сергей.

Анита призналась, что в настоящее время они с Сергеем Петровичем живут в гостевом браке. По мнению поп-исполнительницы, именно поэтому их союз такой крепкий.

«Мы решили, что лад в нашей семье будет только в одном случае: если мы будем спать в разных комнатах. Так было в начале. За 28 лет дошло до того, что мы живем в двух разных домах, расположенных на одной территории», — рассказала певица.



Цой объясняет это тем, что у них с любимым мужчиной слишком разные графики. Сергею в семь утра нужно уезжать на работу, а Анита в пять еще может писать новые песни или репетировать. Муж обычно звонит знаменитости и приглашает ее к себе. В таком образе жизни она видит лишь плюсы: «У нас вообще прекратились скандалы». В супруге знаменитость полностью уверена, ведь охрана сообщает ей, когда он возвращается домой.