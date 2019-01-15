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Агутин поздравил Варум с годовщиной и рассказал, какой была их семейная жизнь

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже более 20 лет. По этому случаю певец опубликовал в своем микроблоге семейное ретро-фото и адресовал супруге нежное поздравление.

50-летний Леонид Агутин и 49-летняя Анжелика Варум празднуют 21-летие совместной жизни. В честь этого события музыкант поделился со своими подписчиками в Инстаграме архивным кадром, под которым трогательно поздравил жену со столь знаменательной датой.

На опубликованном черно-белом снимке видно, как Анжелика нежно обнимает своего мужа. Многие поклонники с трудом узнали Варум на этом ретро-фото.

«Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21 век. У нас было все: счастливое детство в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период, была бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам можно уже практически все, мы начинаем периодически в чем-то себе отказывать. Но одно остается неизменным: щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и не представляю эту самую жизнь без тебя» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Столь романтичное поздравление певца не могло не тронуть его подписчиков. Многие из них присоединились к поздравлениям и пожелали супругам еще много лет счастливой семейной жизни. 

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15 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Леонид Агутин, Анжелика Варум

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