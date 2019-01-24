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Отец Оксаны Воеводиной отреагировал на слухи о ее разводе с королем Малайзии

На днях в интернете появилась информация о том, что король Малайзии и его супруга Оксана Воеводина решили развестись. Журналисты одного из изданий связались с отцом обладательницы титула «Мисс Москва» и выяснили, действительно ли молодожены решили расторгнуть союз.
  • Оксана Воеводина с отцом
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    Отец Оксаны Воеводиной Андрей опроверг информацию о разводе дочери с королем Малайзии Мухаммадом V
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22 ноября прошлого года в столице состоялась свадьба 25-летней модели Оксаны Воеводиной и 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V. Спустя месяц после торжества в прессе появились новости о том, что король отрекся от престола. Жители Малайзии были шокированы таким заявлением Мухаммада V. Однако спустя несколько дней стало известно, что Оксана и ее супруг скоро станут родителями. По неофициальной информации, это и явилось причиной отказа короля от трона: будущие родители решили полностью посвятить себя подготовке к рождению ребенка.

23 января в СМИ появилась новость о том, что король и его жена решили развестись. На днях журналисты «Комсомольской правды» взяли интервью у отца Оксаны Воеводиной по поводу слухов о разладе в новоиспеченной семье.

«Это бред какой-то. Я интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первый», — заявил Андрей Воеводин.

На вопрос о том, где сейчас находится его дочь, Воеводин ответить не смог, сказав, что это тайна, которую он не имеет права разглашать. Информацию о разводе не подтвердила и пресс-секретарь супруги короля. «Посмотрите, откуда информация? Абсолютно непроверенная. Это вброс. На чем он основан — на словах близкой подруги, друзей или родных? Нет! Это все ложная информация. Мухаммад — действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо», — заверила она.

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Текст Белла Аллахвердиева
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Оксана Воеводина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Действующий султан??? Папашка даже не в курсе, что вообще-то зятек уволился со своей султанской должности. А про развод/неразвод он типа точно знает, ну-ну)))

  • Шила в мешке не утаить.

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