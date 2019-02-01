Дмитрий Тарасов похитил свою супругу на два дня

На днях Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину венчания. В честь этого события супруга футболиста опубликовала в своем Инстаграме романтичное видео и написала мужу трогательное поздравление. Однако после этого Анастасия пропала из соцсетей на несколько дней. Поклонники Тарасовой не на шутку разволновались за свою любимицу. На днях девушка выложила новую фотографию и успокоила фолловеров, сказав, что у нее все хорошо.
По признанию жены Тарасова, муж подготовил ей «потрясающую программу». Судя по геолокации к фото, одним из ее пунктов стал поход в кинотеатр. Уверены, Анастасия и Дмитрий прекрасно провели время.