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Дмитрий Тарасов похитил свою супругу на два дня

Недавно Анастасия и Дмитрий Тарасовы отпраздновали самую важную годовщину в истории их семьи — день венчания в церкви. Супруга футболиста рассказала своим подписчикам о том, какой сюрприз подготовил ей муж.

На днях Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметили первую годовщину венчания. В честь этого события супруга футболиста опубликовала в своем Инстаграме романтичное видео и написала мужу трогательное поздравление. Однако после этого Анастасия пропала из соцсетей на несколько дней. Поклонники Тарасовой не на шутку разволновались за свою любимицу. На днях девушка выложила новую фотографию и успокоила фолловеров, сказав, что у нее все хорошо.

«Я никуда не потерялась, все в порядке, просто меня похитил на двое суток собственный муж», — написала под снимком Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены).

По признанию жены Тарасова, муж подготовил ей «потрясающую программу». Судя по геолокации к фото, одним из ее пунктов стал поход в кинотеатр. Уверены, Анастасия и Дмитрий прекрасно провели время.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото @viktoria_ruf/Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А он может её не возвращать? Ну пожалуйста, мы скинемся

  • "Поклонники Тарасовой не на шутку разволновались за свою любимицу."да, уже в полицию обратились, и собак наняли для поисков. Шутка ли-она уже два часа фоточки новые не пилит. Похитили точно!

  • Увезу тебя я в Тундру... Можно там и оставить

  • Гость

    Увезу тебя я в Тундру... Можно там и оставить

    и Бузову пусть прихватят

  • Настя так написала － *муж меня увез* словно она вещь!

  • Давно поражаюсь: что она в нем нашла? Ну страшный же до ужаса! А она красивая, могла бы себе кого получше найти. А дочка вроде миленькая пока, хорошо, если не в папу пойдет.

  • Что она в нем нашла? Да он сказочно богат! Хорошая афера, родить от такого, потом он обязан обеспечивать всю жизнь. Многие мечтают от таких забеременеть поскорее, чтобы родить и жить на алименты. А так видно, что фото все постановочные, костюмы и одежда вся подобрана для фотографий, создание идеальной семьи, чтобы все думали как все хорошо у них. Дмитрий должен играть в счастливую семью, чтобы не опозориться, потому что не хочет проиграть Бузовой... А Анастасии только это на руку.

  • Гость

    Настя так написала － *муж меня увез* словно она вещь!

    ну а кто она?)

  • Ну да так украл, что она сутками из инсты комментов не вылезает, всем обидчикам обличительные тирады пишет, как они любят друг друга, какие помощницы бабушки, идеальная обстановка в семье. На публику играет) Тарас уже подзабил на нее видимо.

  • Ну да так украл, что она сутками из инсты комментов не вылезает, всем обидчикам обличительные тирады пишет, как они любят друг друга, какие помощницы бабушки, идеальная обстановка в семье. На публику играет) Тарас уже подзабил на нее видимо.

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