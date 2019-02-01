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Рита Дакота поставила точку в отношениях с Владом Соколовским в новом клипе

1 февраля вышел клип Риты Дакоты на песню «Новые линии». Этой работой певица дала понять, что пережила расставание с бывшим мужем и отцом своего ребенка Владом Соколовским.

На днях Рита Дакота выпустила новый клип, который посвятила Владу Соколовскому. Этой работой певица окончательно закрыла главу своей жизни, связанную с разводом.

К удивлению поклонников, в видеоролике появляется не только Рита, но и сам Влад. По задумке режиссера, певица сидит в зале кинотеатра и просматривает архивные кадры, на которых запечатлена с бывшим. Дакота предается воспоминаниям о прошлых отношениях в последний раз, чтобы после этого забыть их и идти дальше.

«Сегодня я впервые скажу правду о том, что чувствую последние полгода. Это не просто песня и клип, это мой главный ответ», — призналась Рита в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Это все, что я хотела сказать, перелистывая огромную главу своей жизни, в которой больше нет ни ненависти, ни обиды, ни страха... На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь... Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведенные наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра...» — написала также певица. 

Многочисленные поклонники поддержали Дакоту и пожелали ей счастья. Сам Соколовский пока никак не отреагировал на работу своей бывшей жены.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Дакота уже полгода точки ставит под соусом, что "говорить о разводе не буду".Во всех СМИ интервью дала, теперь вот клип, что дальше...

  • да кому она нужна вообще? будто другие люди не разводятся и не изменяют друг другу. пиарится на рогах своих, по з о р ная.

  • А главное, хватит уже всем вешать, что они не общаются! Чтобы в клипе было использовано изображение какого-либо человека, обязательно нужно его разрешение. Представляете, если бы она все это бы использовала без его ведома, чтобы началось??? Клоуны, блин. Задолбали этим цирком.

  • Ну теперь Дакоте осталось только книжку написать и там окончательно поставить точку, перетряхнув оставшиеся грязные трусы, чем собственно она и занимается последние полгода.

  • Еще одна бесконечная Санта-Барбара.

  • Всё что можно выжимает из своего развода.Была известна в весьма узких кругах, а теперь нашла свою ЦА, прямо "звезда"всех брошенок и разведёнок, рыдающих у неё на концертах.Браво, Дакота.

  • Следующий клип скоро выйдет, примирение

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