Рита Дакота поставила точку в отношениях с Владом Соколовским в новом клипе

1 февраля вышел клип Риты Дакоты на песню «Новые линии». Этой работой певица дала понять, что пережила расставание с бывшим мужем и отцом своего ребенка Владом Соколовским.

На днях Рита Дакота выпустила новый клип, который посвятила Владу Соколовскому. Этой работой певица окончательно закрыла главу своей жизни, связанную с разводом.



К удивлению поклонников, в видеоролике появляется не только Рита, но и сам Влад. По задумке режиссера, певица сидит в зале кинотеатра и просматривает архивные кадры, на которых запечатлена с бывшим. Дакота предается воспоминаниям о прошлых отношениях в последний раз, чтобы после этого забыть их и идти дальше.

«Сегодня я впервые скажу правду о том, что чувствую последние полгода. Это не просто песня и клип, это мой главный ответ», — призналась Рита в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Это все, что я хотела сказать, перелистывая огромную главу своей жизни, в которой больше нет ни ненависти, ни обиды, ни страха... На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь... Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведенные наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра...» — написала также певица.



Многочисленные поклонники поддержали Дакоту и пожелали ей счастья. Сам Соколовский пока никак не отреагировал на работу своей бывшей жены.