«Мне нужно срочно худеть и ухаживать за собой»: как звезда «Дома-2» Александра Черно намерена сохранить свой брак

22 декабря 2018 года Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились. Участники телестройки надеялись, что в браке между ними будет меньше конфликтов и взаимных претензий. На днях Черно рассказала о том, как на самом деле обстоят дела в их паре.

1 2 3 4 5 6 7 Саша Черно передумала разводиться с Иосифом Оганесяном

Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились в декабре прошлого года. Однако не прошло и пары месяцев, как в отношениях новоиспеченных супругов начался кризис. По признанию 25-летней девушки, она была не уверена, сможет ли сделать своего мужчину счастливым, поэтому стала задумываться о разводе.

На днях Саша заявила своим подписчикам, что не хочет терять Иосифа и решила отказаться от идеи расстаться с мужем.

«Развод — страшное слово, которое поселилось в нашей семье. Сейчас полнейшая неразбериха, мы как оголенные провода все больше и больше наговариваем друг другу гадости, пытаемся уколоть как можно больнее, и тем самым закрываемся друг от друга», — призналась Черно (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Саша призналась, что составила список из десяти пунктов, которым она вместе с мужем будет следовать, чтобы сохранить свой брак. Так, одним из ключевых требований супругов друг к другу стала четкая дисциплина в отношениях. Оганесян и Черно договорились не путаться в понимании того, кто в отношениях мужчина, а кто женщина. Саша также пообещала мужу прекратить подавлять его.



Кроме того, звезда «Дома-2» решила взяться за свой внешний вид и привести его в порядок.

К слову, Черно не единожды пыталась сбросить лишний вес, однако в этот раз она дала себе твердое обещание похудеть.

«Мне нужно срочно худеть и ухаживать за собой! Я безумно ленива, от этого и разленился мой муж. Он видит, кто рядом с ним и живет так же. А рядом с ним, мягко говоря, жирная и ленивая свинья, ради которой не надо стараться», — посетовала Саша.



Черно пообещала своим фолловерам, что больше никогда не заговорит о разводе. «Женитьба была нашим выбором, и теперь мы просто обязаны сделать друг друга счастливыми!» — подытожила она. Многие поклонники поддержали девушку. Некоторые из них выразили свою веру в лучшее и пожелали Иосифу и Саше счастья и гармонии в отношениях.

