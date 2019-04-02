На фоне слухов о разводе с мужем Алена Водонаева устроила смелые танцы на столе

Слухи о том, что Алена Водонаева и ее супруг Алексей Комов расстались, появились еще в начале года, когда диджей вдруг перестал появляться в Инстаграме телеведущей. Затем внимательные интернет-пользователи заметили, что Алена перестала носить обручальное кольцо.
Наконец, на днях портал Super.ru лишь подтвердил догадки общественности, опубликовав заявление инсайдеров.
Видимо, поэтому Водонаева стала все чаще появляться на светских тусовках. Так, 1 апреля Алена посетила открытие бара La Story Shop Bar Lab Анны Седоковой. В разгар вечера телеведущая взобралась на стол и устроила жаркие танцы.
Вокруг Алены мгновенно собралась толпа, все тут же достали телефоны. Кажется, столь повышенное внимание только раззадорило Водонаеву — и вот уже в сторону полетел ее бюстгальтер.
К слову, о своих откровенных танцах телеведущая не пожалела и на следующий день. Наоборот: Алена стала активно репостить в свои инстаграм-истории все видео из других аккаунтов.