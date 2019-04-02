Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На фоне слухов о разводе с мужем Алена Водонаева устроила смелые танцы на столе

1 апреля Анна Седокова открыла многофункциональный бар La Story Shop Bar Lab. Мероприятие посетили звездные друзья певицы, в том числе Алена Водонаева, которая в этот вечер оказалась в центре внимания. 
Лилия Абрамова, Анна Седокова, Алена Водонаева и Виктория Десятникова
Лилия Абрамова, Анна Седокова, Алена Водонаева и Виктория Десятникова на открытии бара La Story Shop Bar Lab

Слухи о том, что Алена Водонаева и ее супруг Алексей Комов расстались, появились еще в начале года, когда диджей вдруг перестал появляться в Инстаграме телеведущей. Затем внимательные интернет-пользователи заметили, что Алена перестала носить обручальное кольцо. 

Наконец, на днях портал Super.ru лишь подтвердил догадки общественности, опубликовав заявление инсайдеров.

По словам источника, супруги не живут вместе уже почти два месяца. 

Видимо, поэтому Водонаева стала все чаще появляться на светских тусовках. Так, 1 апреля Алена посетила открытие бара La Story Shop Bar Lab Анны Седоковой. В разгар вечера телеведущая взобралась на стол и устроила жаркие танцы.

Вокруг Алены мгновенно собралась толпа, все тут же достали телефоны. Кажется, столь повышенное внимание только раззадорило Водонаеву — и вот уже в сторону полетел ее бюстгальтер.  

К слову, о своих откровенных танцах телеведущая не пожалела и на следующий день. Наоборот: Алена стала активно репостить в свои инстаграм-истории все видео из других аккаунтов. 

Перейти к обсуждению 2


Текст Саша Белая
Фото Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как видно никому не интересно,но кажется я заметила живот.

  • хм. это тогда она постила стори с Гуфом?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.