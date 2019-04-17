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Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В 2010 году певица Саша Савельева вышла замуж за своего возлюбленного, актера Кирилла Сафонова. В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.

17 апреля Саша Савельева опубликовала в Инстаграме новую фотографию с мужем Кириллом Сафоновым. Оказалось, у супругов сегодня большой день — они празднуют девятую годовщину со дня свадьбы. 

«Девяточка», — лаконично подписала певица под снимком.

Немногословным оказался и сам Сафонов, однако он выложил в инстаграм-историях кадр, на котором Савельева запечатлена с коляской.

В комментариях под постом Александры поклонники принялись поздравлять пару с важной датой: «Какая теплая фотография! Поздравляем вас!», «Поздравляю с 9-ой! Счастья, любви!», «Поздравляю. Вы очень красивая пара» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, недавно Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. У пары родился сын, имя которого пока держится в секрете.

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17 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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