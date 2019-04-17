Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

17 апреля Саша Савельева опубликовала в Инстаграме новую фотографию с мужем Кириллом Сафоновым. Оказалось, у супругов сегодня большой день — они празднуют девятую годовщину со дня свадьбы.
Немногословным оказался и сам Сафонов, однако он выложил в инстаграм-историях кадр, на котором Савельева запечатлена с коляской.
В комментариях под постом Александры поклонники принялись поздравлять пару с важной датой: «Какая теплая фотография! Поздравляем вас!», «Поздравляю с 9-ой! Счастья, любви!», «Поздравляю. Вы очень красивая пара» (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, недавно Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. У пары родился сын, имя которого пока держится в секрете.