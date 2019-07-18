За полгода семейной жизни Регина Тодоренко и Влад Топалов несколько раз хотели развестись

Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты поженились еще в конце прошлого года — тогда они просто расписались в ЗАГСе. А пышное торжество пара устроила совсем недавно — 3 июля.
В честь свадьбы супруги дали интервью журналу «ОК!», в котором признались, что их совместная жизнь не так безоблачна, как выглядит на картинке.
Однако пара нашла способ решать бытовые проблемы и справляется со всеми трудностями при помощи шуток. «Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир!» — поделилась Тодоренко.
Также супруги поведали, как избегают скандалов и конфликтов. «Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей. Идеальные пары существуют только в идеальном мире», — сообщил изданию Влад Топалов.
А пока Регина и Влад продолжают делиться подробностями свадебной церемонии и семейной жизни, мы надеемся, что их союз был заключен на века, и счастье никогда не покинет их дом.