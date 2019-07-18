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За полгода семейной жизни Регина Тодоренко и Влад Топалов несколько раз хотели развестись

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно сыграли вторую свадьбу. На днях знаменитости признались, что уже не раз задумывались о разводе.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты поженились еще в конце прошлого года — тогда они просто расписались в ЗАГСе. А пышное торжество пара устроила совсем недавно — 3 июля. 

В честь свадьбы супруги дали интервью журналу «ОК!», в котором признались, что их совместная жизнь не так безоблачна, как выглядит на картинке.

«У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись», — поведала Регина в беседе с журналистом.

Однако пара нашла способ решать бытовые проблемы и справляется со всеми трудностями при помощи шуток. «Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир!» — поделилась Тодоренко. 

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Также супруги поведали, как избегают скандалов и конфликтов. «Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей. Идеальные пары существуют только в идеальном мире», — сообщил изданию Влад Топалов. 

  • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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    Регина Тодоренко и Влад Топалов первое время долго скрывали свои отношения
    Смотреть галерею

А пока Регина и Влад продолжают делиться подробностями свадебной церемонии и семейной жизни, мы надеемся, что их союз был заключен на века, и счастье никогда не покинет их дом.

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18 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Влад Топалов, Регина Тодоренко

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