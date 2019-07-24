«Я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться»: Анастасия Винокур жалеет о браке

Этой весной единственная дочь Владимира Винокура Анастасия решила развестись с мужем после шести лет брака. Недавно молодая женщина впервые заговорила о расставании с возлюбленным.

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев

В начале апреля в СМИ появилась информация, что 33-летняя Анастасия Винокур разводится с 32-летним Григорием Матвеевичевым. Пара была вместе более шести лет и воспитывала общего сына Федю.

Сначала балерина скрывала, что ушла от супруга, а новость о том, что она подала заявление на развод в один из судов Москвы, называла совпадением или ошибкой.

На днях Анастасия дала большое интервью порталу «Экспресс-газета». Во время беседы с журналистом она не стала скрывать, что сейчас переживает бракоразводный процесс.

«Я счастлива за родителей, но у меня не вышло — сейчас развожусь… Папа постоянно пропадал на гастролях, их длинный брак с мамой — это большой труд, совместная работа обоих. Сейчас другое время, все меняется, и никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства», — поведала корреспонденту Винокур.

Знаменитость жалеет, что так быстро приняла решение выйти замуж и уж тем более обвенчаться.

«Именно Гриша хотел обвенчаться. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, чего на самом деле ему нужно», — сказала балерина.

1 2 3 ... 8 Анастасия Винокур впервые заговорила о расставании с Григорием Матвеевичем

Кроме того, Анастасия призналась, что пока одинока и не готова к новым отношениям. Сейчас для нее главное — это как можно больше времени проводить с семьей и маленьким сыном.