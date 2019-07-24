Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться»: Анастасия Винокур жалеет о браке

Этой весной единственная дочь Владимира Винокура Анастасия решила развестись с мужем после шести лет брака. Недавно молодая женщина впервые заговорила о расставании с возлюбленным. 
Анастасия Винокур
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев

В начале апреля в СМИ появилась информация, что 33-летняя Анастасия Винокур разводится с 32-летним Григорием Матвеевичевым. Пара была вместе более шести лет и воспитывала общего сына Федю. 

Сначала балерина скрывала, что ушла от супруга, а новость о том, что она подала заявление на развод в один из судов Москвы, называла совпадением или ошибкой. 

На днях Анастасия дала большое интервью порталу «Экспресс-газета». Во время беседы с журналистом она не стала скрывать, что сейчас переживает бракоразводный процесс. 

Анастасия Винокур
 

«Я счастлива за родителей, но у меня не вышло — сейчас развожусь… Папа постоянно пропадал на гастролях, их длинный брак с мамой — это большой труд, совместная работа обоих. Сейчас другое время, все меняется, и никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства», — поведала корреспонденту Винокур. 

Знаменитость жалеет, что так быстро приняла решение выйти замуж и уж тем более обвенчаться. 

«Именно Гриша хотел обвенчаться. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, чего на самом деле ему нужно», — сказала балерина. 

  • Анастасия Винокур
    1 2 3 ...8
    Анастасия Винокур впервые заговорила о расставании с Григорием Матвеевичем
    Смотреть галерею

Кроме того, Анастасия призналась, что пока одинока и не готова к новым отношениям. Сейчас для нее главное — это как можно больше времени проводить с семьей и маленьким сыном. 

Перейти к обсуждению 2


24 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @nastyavinokur/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, Starface
Теги

Владимир Винокур, Анастасия Винокур

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Нашёл отмазку.

  • Семья её поддержит, сын замечательный, финансовых проблем нет. Всё наладится со временем.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.