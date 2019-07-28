Точка, точка, запятая: что ждет брак Глюкозы, предполагают эксперты

Последние несколько дней поклонников Глюкозы и тех, кто следит за миром шоу-бизнеса, волнует один вопрос: разводится ли певица со своим мужем Александром Чистяковым? Герои этих слухов по-прежнему хранят молчание. За них высказались наши постоянные эксперты, которые дали свою оценку происходящему.

В телеграм-каналах, прессе и социальных сетях обсуждают возможный развод Натальи и Александра Чистяковых. Поклонники вспоминают историю любви этой красивой пары, разглядывают правую руку певицы, надеясь найти на безымянном пальце обручальное кольцо (но его там нет уже некоторое время), видят доказательства семейного разлада в изменившемся нике Глюкозы в Инстаграме (теперь ее величают @glukozamusic, а не @chistyakova_ionova) и ждут, когда же супруги нарушат затянувшееся молчание.

На открытии фестиваля «Жара» Глюкоза была без обручального кольца

Многие надеялись, что Наталья положит конец всем теориям и версиям на открывшемся 25 июля фестивале «Жара» в Баку. Вместо этого она продолжила выкладывать красноречивые фото, на которых позирует в нарядах, подчеркивающих достоинства (да-да, то красное трико еще не забыто). Даже выступление артистки на музыкальном мероприятии совершенно не выдало того, что происходит у нее на душе. Так что по-прежнему мы вольны выбирать: верить слухам или нет.



Впрочем, наши постоянные читатели знают, что мы так или иначе стараемся докопаться до истины. Woman.ru обратился к экспертам, которые проанализировали отношения Натальи и Александра Чистяковых и сделали свои выводы. Обсудим?

Физиогномист

Зоя Никитенкова, которую вы наверняка знаете по многим нашим статьям, проанализировала внешность супругов. По мнению эксперта, уже по детским фотографиям Глюкозы можно делать выводы о ее таланте. «Эпатаж и невероятное упрямство всю жизнь помогали певице пробивать себе дорогу к известности. Запретов и ограничений для Глюкозы не существовало никогда. Благодаря высокой коммуникабельности, умению производить выгодное впечатление, подстраиваться под ситуацию Наталье не составило труда реализовать свои амбиции. Глюкоза склонна поверхностно использовать информацию и свои внутренние способности, однако даже это не стало помехой. С уверенностью могу утверждать, что Наталья в высокой степени упорна», — заявила физиогномист.

По мнению Никитенковой, Наталья может быть как чрезвычайно щедрой и доброй к окружающим, так и эгоистичной и замкнутой на себе. Она ощущает себя центром Вселенной и живет в уверенности, что весь мир вращается вокруг нее. «Глюкоза может какое-то время убедительно играть роль комфортной партнерши, готовой на компромиссы. Но лишь до тех пор, пока не достигнет собственных целей, особенно материальных. Затем наступает момент, когда Наталья начинает воспринимать внешнее давление как ущемление собственных прав и ограничение свободы. Она прекращает приносить себя в жертву и вырывается на волю, нисколько не сомневаясь в собственной правоте. Певица всегда будет ценить превыше всего именно независимость. Из-за этого окружающие могут считать ее эгоисткой. На самом деле, Глюкоза крайне практична, она не склонна к иллюзиям», — уверена Зоя Никитенкова.



Зоя Никитенкова, которую вы наверняка знаете по многим нашим статьям, проанализировала внешность супругов. По мнению эксперта, уже по детским фотографиям Глюкозы можно делать выводы о ее таланте. «Эпатаж и невероятное упрямство всю жизнь помогали певице пробивать себе дорогу к известности. Запретов и ограничений для Глюкозы не существовало никогда. Благодаря высокой коммуникабельности, умению производить выгодное впечатление, подстраиваться под ситуацию Наталье не составило труда реализовать свои амбиции. Глюкоза склонна поверхностно использовать информацию и свои внутренние способности, однако даже это не стало помехой. С уверенностью могу утверждать, что Наталья в высокой степени упорна», — заявила физиогномист.

По мнению Никитенковой, Наталья может быть как чрезвычайно щедрой и доброй к окружающим, так и эгоистичной и замкнутой на себе.

Она ощущает себя центром Вселенной и живет в уверенности, что весь мир вращается вокруг нее. «Глюкоза может какое-то время убедительно играть роль комфортной партнерши, готовой на компромиссы. Но лишь до тех пор, пока не достигнет собственных целей, особенно материальных. Затем наступает момент, когда Наталья начинает воспринимать внешнее давление как ущемление собственных прав и ограничение свободы. Она прекращает приносить себя в жертву и вырывается на волю, нисколько не сомневаясь в собственной правоте. Певица всегда будет ценить превыше всего именно независимость. Из-за этого окружающие могут считать ее эгоисткой. На самом деле, Глюкоза крайне практична, она не склонна к иллюзиям», — уверена Зоя Никитенкова.



Во внешности Александра Чистякова Зоя Никитенкова также увидела тягу к успеху. «Врожденная интуиция органично сочетается в нем с прагматизмом и хладнокровным расчетом. Мужчине важно быть успешным и в бизнесе, и в личной жизни. Проблема в том, что любые партнерские отношения Александр реализует с позиции логики и рационализма», — считает эксперт.

Так, Александру чужды и непонятны эмоции. Собственные он испытывает недолго, а чужие просто не понимает. Острый ум Чистякова отметает все, что мешает решать конкретные задачи. «Не знаю, насколько он понимает свою удачу, но Наталья для него идеальный партнер. Она тоже не склонна к романтизму, прагматична, не витает в облаках и воспринимает реальность без иллюзий», — подчеркнула физиогномист.

Александр креативен, не боится нестандартных решений и действий. Привык анализировать до самых мелочей, что, безусловно, помогает в бизнесе. Но не в личной жизни.

«Мужчина дотошно выясняет детали, что вызывает у его жены ощущение постоянного контроля, а он ей не по душе. Александр по своей природе захватчик, все должно быть в поле его власти. Та свобода, которой очень дорожит Глюкоза, неприемлема с точки зрения Чистякова. Если в паре и есть конфликт, то его причина в этом. То, что для Александра норма, для Натальи — клетка. Если взять во внимание импульсивность и агрессивность Александра, можно предположить, что он бывает слишком критичен и несдержан», — предположила Зоя Никитенкова.

«Глядя на тонкие губы Александра, тонкую спинку его носа и широкие ноздри, предположу, что особой щедростью он не отличается. Увлекающейся и открытой всему новому Наталье это не нравится, что также влияет на их отношения. Мужчина может быть надменным, высокомерным и пренебрежительным и совершенно этого не скрывать. Если возникают ситуации, в которых Наталья к чему-то стремится, а Александр против, то победителем выйдет последний, а певица не будет мириться с поражением. Но супруг Глюкозы вряд ли обращает внимание на подобные ''капризы''. Он идет вперед, оставляя за спиной обиженную жену. Лимит уступок и компромиссов в паре вполне может быть исчерпан. С уверенностью предположу, что Наталья приложила все свои силы и воображение, чтобы казаться влюбленной, восторженной и искренней супругой. Однако Александр воспринимает ее старания как должное, не меняя правил в угоду жене», — подытожила физиогномист.

Экстрасенсы

Надежда Шевченко

Более позитивные выводы сделала Надежда Шевченко, которая сразу подчеркнула, что любой союз имеет свойство слабеть, но ставить точку еще рано. «Наталья решила донести до мужа, что их прекрасная пара может распасться: сняла обручальное кольцо. Это смелый поступок, но, поверьте мне, там настоящая любовь, к разрыву они не готовы. Не готовы их дети, окружение и общественность! Все бывает, мы все — люди со своими взглядами и капризами, и медийные личности не исключение. Пусть Александр и Наталья живут долго и счастливо. Так и будет!» — заявила экстрасенс.

М. Абравитова

Марианна Абравитова также не взялась подтвердить слухи, которые муссируются в прессе. По ее мнению, сейчас все происходит ровно наоборот: пара старается укрепить семью и планирует третьего ребенка.

«Это очень крепкий и целостный союз. Интересная пара, которая живет по классическим канонам. Оба супруга на первое место ставят любовь к детям друг к другу», — уверена экстрасенс.

По мнению Абравитовой, в семье Чистяковых нет места изменам. Конфликты и ревность могут возникнуть лишь на почве страха за союз. «Вижу любовь и искренность, все по-настоящему. Это редкость в нашем шоу-бизнесе и современном мире. Глюкоза — амбициозная натура, ей всегда хочется быть впереди. Конечно, жить с комплексом отличницы сложно, но у нее все получается. У певицы есть и красота, и ум, и талант, но этим могут похвастаться многие. Наталье помогают Высшие силы. Знаете, говорят иногда: ''Богом поцелованная''. Это ее случай. Она старается и делает все, чтобы добиться своих целей и блага для семьи и детей. У артистки во всем высокая планка. Я уверена, что ее семья не распадется, а окрепнет. Да, вокруг существуют соблазны, но все же Александр и Наталья будут держаться друг друга и идти по жизни вместе», — считает Марианна.

Астролог

Милана Якушевская

Наконец, проанализировать отношения Чистяковых взялась и астролог, эзотерик и нумеролог Милана Якушевская. Взяв за основу даты рождения звездных супругов, эксперт описала их характеры и предположила, как в дальнейшем будут развиваться отношения:



«Солнце у Натальи стоит в Близнецах, она человек любознательный, творческий, постоянно ищет вдохновение. Глюкоза — стильная женщина, которой крайне важно мужское внимание, поэтому она не может находиться рядом с человеком, который перестал давать ей яркие эмоции и впечатления.

Близнецы нуждаются в интеллектуальном труде и много времени посвящают работе. Но если встанет выбор — семья или работа — они выберут первое. В свое время это сделала Глюкоза: очень популярная певица внезапно сократила выступления для того, чтобы быть с мужем и детьми.



У Натальи могут возникать сложности в области взаимопонимания с супругом. В ее натальной карте Луна (планета, отражающая женскую ипостась) также стоит в Близнецах, и это говорит о том, что знаменитость не обладает высокой эмпатией. Так, она может не понимать чувства сдержанного человека.



Благодаря тому, что IV и V дома, отвечающие за отношение к семье и любовные связи, также находятся в Близнецах, картина складывается довольно интересная. С одной стороны, Наталье важно заботиться о доме, но с другой стороны — она очень эмоциональна, выбирает мужчину, который будет ей в первую очередь другом и союзником, а уже потом — любовником и мужем. Певица много энергии тратит на заботу о близких, но при этом без колебаний разорвет даже длительные отношения, если почувствует себя преданной.

Александр Чистяков — Водолей, это самый непостижимый знак из всех. Он упрям, честолюбив, амбициозен, умен.

Супруг певицы своенравен, обычно получает то, к чему стремится. Он может быть одержим какой-то идеей и идти на любые риски ради желаемого. Это касается и финансов, и власти, и женщин. Он преодолеет любые преграды, чтобы покорить вершину.

В любви романтичен, умеет произвести впечатление. Знает, что красив и нередко этим пользуется. Чистякову льстит внимание женщин. Водолеи способны хранить верность годами и даже состоять в платонических отношениях, поклоняясь возлюбленной, если серьезные чувства возникли в раннем возрасте. Зрелые представители данного знака легко заводят интрижки и спокойно относятся к своим увлечениям. Но сами, как ни странно, при этом патологически ревнивы.



Александр, кстати, также как и Наталья, в любви ищет дружескую поддержку и понимание, а не страсть. Ему важно понимать, что половина всегда на его стороне. Тогда в отношениях царит гармония и любовь. Но если мужчина усомнится в этом, то станет непредсказуемым, пойдет на измены. И не будет чувствовать себя виноватым, чем сильно ранит партнера.



Луна у Чистякова в Весах, а это значит, что он любит женщин легких и приятных в общении. Ему важно показывать свою даму в обществе — она его ‘’лицо’’. И чем оно красивее, умнее и добрее, тем ему приятнее. IV дом у Александра в Козероге. Это значит, что он довольно расчетливый хозяин и консерватор. V дом в Рыбах — в отношениях он будет искать сюрпризы, может быть непостоянен.

1 2 3 ... 13 Глюкоза и Александр Чистяков вместе 14 лет

Исходя из данного расклада, оба партнера в этой паре могут построить долгие и гармоничные отношения или, наоборот, разрушить существующий союз. У них очень большой для этого потенциал и возможности. Так что, если имеет место неверность, отношения сойдут на нет».