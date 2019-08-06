«Меня просто так воспитали»: Резо Гигинеишвили не понимает, зачем он женился

18 июля Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились в одном из столичных ЗАГСов. Тогда пара официально оформила отношения, а спустя пару дней устроила шумную вечеринку для своих знаменитых друзей.
В начале августа молодожены дали первое совместное интервью, пообщавшись с корреспондентом журнала Grazia.
Во время беседы выяснилось, что Резо, для которого этот брак является уже третьим, никогда не хотел жениться. Как оказалось, режиссер не верит в силу штампа в паспорте.
Гигинеишвили считает, что «формальности и ритуалы» совершенно не укрепляют чувства к другому человеку.
А вот Надежда, для которой, к слову, этот брак тоже стал третьим, считает формальности довольно важной частью отношений и считает, что люди должны быть близки не только духовно, но и юридически. «Поэтому если это важно для человека, которого любишь, почему нет?» — резюмировал Резо.