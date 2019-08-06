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«Меня просто так воспитали»: Резо Гигинеишвили не понимает, зачем он женился

Недавно Резо Гигинеишвили стал законным супругом Надежды Оболенцевой. Как оказалось, мужчина не планировал идти с возлюбленной в ЗАГС, но затем все же решил исполнить ее мечту. 
Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили
Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

18 июля Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились в одном из столичных ЗАГСов. Тогда пара официально оформила отношения, а спустя пару дней устроила шумную вечеринку для своих знаменитых друзей. 

На момент заключения брака влюбленные встречались около двух лет. 

В начале августа молодожены дали первое совместное интервью, пообщавшись с корреспондентом журнала Grazia. 

Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили
 

Во время беседы выяснилось, что Резо, для которого этот брак является уже третьим, никогда не хотел жениться. Как оказалось, режиссер не верит в силу штампа в паспорте. 

«Честно говоря, не знаю, зачем люди женятся. Мне вся эта история эстетически не близка. Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение. Я убежден, что главное — доверие», — сказал мужчина. 

Гигинеишвили считает, что «формальности и ритуалы» совершенно не укрепляют чувства к другому человеку. 

А вот Надежда, для которой, к слову, этот брак тоже стал третьим, считает формальности довольно важной частью отношений и считает, что люди должны быть близки не только духовно, но и юридически. «Поэтому если это важно для человека, которого любишь, почему нет?» — резюмировал Резо. 

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06 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @rezofilm/@nadineobolentseva/@anakofilmpro/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Конечно, ей из брака уходить пустой не хочется, а ему само собой не верится в любовь по штампу🤭

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