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Накануне 70-летия Ричард Гир посвятил себя заботам о пятимесячном сыне

Ричард Гир — секс-символ и кумир миллионов — дважды отец. Второй сын актера появился на свет совсем недавно, в феврале этого года. Звездный родитель, как и полагается, не отходит от своего наследника.
Ричард Гир
Ричард Гир

Совсем скоро Ричард Гир отметит юбилей — 31 августа американскому актеру исполнится 70 лет. Планируется ли по такому случаю пышное торжество или нет, пока что неизвестно — все мысли 69-летнего Гира заняты его пятимесячным сыном.  

Ричард Гир
Ричард Гир с пятимесячным Александром 

11 февраля 2019 года Ричард Гир и его 36-летняя супруга Алехандра Сильва стали родителями прекрасного малыша. Пара назвала сына Александром. Недавно в Сети появились первые снимки мальчика. На фото Ричард, как уже опытный отец, заботится о карапузе и, видимо, готовится менять ему подгузники.

Секс-символ, кумир миллионов, талантливый и обаятельный актер, отец — все это о Ричарде Гире. И как же прекрасно наблюдать его с младенцем на руках!

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09 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @alejandragere/Instagram
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Ричард Гир

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