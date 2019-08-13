Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова. Причиной для сплетен послужило отсутствие совместных фотографий супругов в Инстаграме за последнее время. 13 августа телеведущая прокомментировала догадки интернет-пользователей.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Инстаграм Ксении Бородиной — железное алиби телеведущей на любые случаи. Ведь звезда активно ведет блог и публикует по несколько фотографий в сутки, попутно рассказывая, что с ней произошло за день и размышляя на актуальные темы. Красавицы-дочки, отчеты из модных бутиков, вкусная еда — стандартный набор звездного аккаунта. А где же муж? За прошедшие две недели внимательные интернет-пользователи не обнаружили ни одного снимка с Курбаном.

Многие решили, что супруги поругались после возвращения из семейного отпуска в Италии — именно тогда была сделана последняя фотография Ксении с Курбаном. Однако 36-летняя телеведущая поспешила опровергнуть все догадки фолловеров. 13 августа знаменитость опубликовала несколько коротких роликов с участием дочерей. «Выставлю, пожалуй, детей, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в соцсетях», — саркастично подписала кадры Ксения.



1 2 3 ... 11 Слухи о разводе Курбана Омарова и Ксении Бородиной появляются не первый раз

В отличии от жены Курбан пока еще никак не прокомментировал слухи, однако внимательные подписчики заметили, что и в его Инстаграме давно нет снимков с Бородиной. Ждем комментарии Омарова и дружную семейную фотографию!

