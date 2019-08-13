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Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова. Причиной для сплетен послужило отсутствие совместных фотографий супругов в Инстаграме за последнее время. 13 августа телеведущая прокомментировала догадки интернет-пользователей.
Ксения Бородина, Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров

Инстаграм Ксении Бородиной — железное алиби телеведущей на любые случаи. Ведь звезда активно ведет блог и публикует по несколько фотографий в сутки, попутно рассказывая, что с ней произошло за день и размышляя на актуальные темы. Красавицы-дочки, отчеты из модных бутиков, вкусная еда — стандартный набор звездного аккаунта. А где же муж? За прошедшие две недели внимательные интернет-пользователи не обнаружили ни одного снимка с Курбаном.

Многие решили, что супруги поругались после возвращения из семейного отпуска в Италии — именно тогда была сделана последняя фотография Ксении с Курбаном. Однако 36-летняя телеведущая поспешила опровергнуть все догадки фолловеров. 13 августа знаменитость опубликовала несколько коротких роликов с участием дочерей. «Выставлю, пожалуй, детей, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в соцсетях», — саркастично подписала кадры Ксения.  

  • Ксения Бородина, Курбан Омаров
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    Слухи о разводе Курбана Омарова и Ксении Бородиной появляются не первый раз
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В отличии от жены Курбан пока еще никак не прокомментировал слухи, однако внимательные подписчики заметили, что и в его Инстаграме давно нет снимков с Бородиной. Ждем комментарии Омарова и дружную семейную фотографию! 

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13 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Twitter
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Ксения Бородина, Курбан Омаров

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Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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Гость 2019-08-07 10:49:00
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Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
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