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Егор Кончаловский впервые раскрыл причины расставания с Любовью Толкалиной

Два года назад Егор Кончаловский и Любовь Толкалина решили расстаться после 20 лет совместной жизни. Лишь на днях стало известно, что послужило причиной разрыва режиссера и актрисы. 
Любовь Толкалина, Егор Кончаловский
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

В начале 2017-го в СМИ появилась новость о расставании Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Звездная пара, прожившая вместе два десятилетия, предпочла не раскрывать причины своего разрыва. 

Все это время актриса и режиссер не отвечали на вопросы о своих отношениях, лишь иногда намекая, из-за чего их любви мог прийти конец. 

14 августа Кончаловский стал гостем «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио. Ведущей удалось разговорить собеседника, поэтому они обсуждали не только новые проекты мужчины, но и его личную жизнь. 

Егор Кончаловский
 

Впервые за два года после разрыва с актрисой Егор откровенно рассказал, почему расстался с ней — но все же не обошелся без полунамеков и общих формулировок. 

Судя по словам знаменитости, виновницей окончания отношений является Толкалина. 

«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело», — признался Егор.

  • Егор Кончаловский, Любовь Толкалина
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    Егор Кончаловский откровенно поведал, почему он больше не вместе с Любовью Толкалиной
    Смотреть галерею

То, что режиссеру могло быть тяжело жить с избранницей, косвенно подтверждает тот факт, что после расставания Толкалина решила разобраться в себе с помощью визитов к психологу. Впрочем, не стоит забывать и о том, что уже через несколько месяцев после разрыва новая возлюбленная родила Кончаловскому сына

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15 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @egorkonchalovsky/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Егор Кончаловский, Любовь Толкалина

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