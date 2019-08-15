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Вышедшая в прошлом году замуж Кейли Куоко призналась, что не живет вместе с мужем

Совсем недавно Кейли Куоко отметила первую годовщину свадьбы со Скотом Куком. Как оказалось, у пары весьма необычные отношения — за прошедшее время звезды так и не успели съехаться.
Кейли Куоко
Кейли Куоко и Скот Кук

Прошлым летом 33-летняя актриса Кейли Куоко вышла замуж за сына
генерального директора Apple Тима Кука, 28-летнего Скота Кука. Пара поженилась спустя два года после начала романа. 

Молодожены регулярно выкладывают совместные фото в соцсети и выглядят вполне счастливыми. 

Впрочем, недавно Кейли удивила публику признанием, что они с супругом... до сих пор не живут вместе. 

«У нас очень нетрадиционный брак. Мы не видимся каждый день и живем в разных местах», — сказала актриса в интервью порталу E! News.

Кейли Куоко
 

Вполне справедливо, что многим пользователям Сети гостевой брак кажется весьма сомнительной затеей — тем более когда влюбленные молоды и у них нет детей. 

Однако звезда «Теории большого взрыва» заверила корреспондента, что они с мужем все же планируют съехаться. 

Как оказалось, сейчас Кейли и Скот вместе строят большой дом. Сразу после окончания всех работ пара заедет в свое гнездышко и уже никогда не будет расставаться. 

Впрочем, не совсем понятно, почему Куоко и Кук не могут ждать завершения строительства под одной крышей. Они оба богаты и имеют вполне просторную недвижимость. Неужели у пары не получилось договориться, на чьей территории им лучше всего вместе жить?

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15 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @kaleycuoco, @mrtankcook/Instagram
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Кейли Куоко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ее мужа карл зовут вообще то.

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