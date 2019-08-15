Вышедшая в прошлом году замуж Кейли Куоко призналась, что не живет вместе с мужем

Совсем недавно Кейли Куоко отметила первую годовщину свадьбы со Скотом Куком. Как оказалось, у пары весьма необычные отношения — за прошедшее время звезды так и не успели съехаться.

Кейли Куоко и Скот Кук

Прошлым летом 33-летняя актриса Кейли Куоко вышла замуж за сына

генерального директора Apple Тима Кука, 28-летнего Скота Кука. Пара поженилась спустя два года после начала романа.

Молодожены регулярно выкладывают совместные фото в соцсети и выглядят вполне счастливыми.

Впрочем, недавно Кейли удивила публику признанием, что они с супругом... до сих пор не живут вместе.



«У нас очень нетрадиционный брак. Мы не видимся каждый день и живем в разных местах», — сказала актриса в интервью порталу E! News.

Вполне справедливо, что многим пользователям Сети гостевой брак кажется весьма сомнительной затеей — тем более когда влюбленные молоды и у них нет детей.

Однако звезда «Теории большого взрыва» заверила корреспондента, что они с мужем все же планируют съехаться.

Как оказалось, сейчас Кейли и Скот вместе строят большой дом. Сразу после окончания всех работ пара заедет в свое гнездышко и уже никогда не будет расставаться.

1 2 3 ... 10 Кейли Куоко до сих пор не живет вместе с мужем

Впрочем, не совсем понятно, почему Куоко и Кук не могут ждать завершения строительства под одной крышей. Они оба богаты и имеют вполне просторную недвижимость. Неужели у пары не получилось договориться, на чьей территории им лучше всего вместе жить?