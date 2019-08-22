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Мария Машкова призналась, что вышла замуж за Александра Слободяника исключительно из-за его генофонда

Мария Машкова и Александр Слободяник в этом году отмечают 10-ю годовщину свадьбы. На днях актриса призналась, за что полюбила музыканта и почему вышла за него замуж.
Мария Машкова
Мария Машкова 

Мария Машкова — счастливая мама двух девочек. Отцом 9-летней Стефании и 7-летней Александры является Александр Слободяник-младший. В этом году супруги празднуют розовую свадьбу — они прожили в браке 10 лет. 

На днях российская актриса удивила своих фолловеров необычным признанием. 34-летняя Машкова поведала, почему же начала встречаться с Слободяником и сказала ему заветное «да». 

«Почему я вышла замуж за Сашку и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда», — заявила Мария (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Сашин папа был выдающимся советским пианистом. Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, стало очевидно — генофонд работает!» — продолжила звезда. А свое признание сопроводила видео, на котором обе дочери знаменитостей занимаются уроками фортепиано. 

Подписчики Марии не только оценили чувство юмора и иронию актрисы, но и восхитились талантом девочек.

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22 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @masha_mashkova_official/Instagram
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Мария Машкова

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  • Марии не мешало бы погуглить значение слова "генофонд"...

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245
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