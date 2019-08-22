Мария Машкова призналась, что вышла замуж за Александра Слободяника исключительно из-за его генофонда

Мария Машкова и Александр Слободяник в этом году отмечают 10-ю годовщину свадьбы. На днях актриса призналась, за что полюбила музыканта и почему вышла за него замуж.

Мария Машкова



Мария Машкова — счастливая мама двух девочек. Отцом 9-летней Стефании и 7-летней Александры является Александр Слободяник-младший. В этом году супруги празднуют розовую свадьбу — они прожили в браке 10 лет.



На днях российская актриса удивила своих фолловеров необычным признанием. 34-летняя Машкова поведала, почему же начала встречаться с Слободяником и сказала ему заветное «да».

«Почему я вышла замуж за Сашку и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда», — заявила Мария (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Сашин папа был выдающимся советским пианистом. Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, стало очевидно — генофонд работает!» — продолжила звезда. А свое признание сопроводила видео, на котором обе дочери знаменитостей занимаются уроками фортепиано.



1 2 3 ... 10 В ноябре этого года Мария и Александр отметят 10-летие брака

Подписчики Марии не только оценили чувство юмора и иронию актрисы, но и восхитились талантом девочек.