Мария Машкова призналась, что вышла замуж за Александра Слободяника исключительно из-за его генофонда

Мария Машкова — счастливая мама двух девочек. Отцом 9-летней Стефании и 7-летней Александры является Александр Слободяник-младший. В этом году супруги празднуют розовую свадьбу — они прожили в браке 10 лет.
На днях российская актриса удивила своих фолловеров необычным признанием. 34-летняя Машкова поведала, почему же начала встречаться с Слободяником и сказала ему заветное «да».
«Сашин папа был выдающимся советским пианистом. Когда я узнала, что Саша и сам неплохой пианист и выступал в лучших залах мира, стало очевидно — генофонд работает!» — продолжила звезда. А свое признание сопроводила видео, на котором обе дочери знаменитостей занимаются уроками фортепиано.
Подписчики Марии не только оценили чувство юмора и иронию актрисы, но и восхитились талантом девочек.