Мелания Трамп подарила чувственный поцелуй красавцу Джастину Трюдо на глазах у подавленного Дональда Трампа

На юге Франции завершился саммит G7. В этот раз на форуме царила весьма дружелюбная атмосфера. Убедитесь сами.



Во время совместного фото Брижит Макрон поцеловала Дональда Трампа

Очередная встреча «Большой семерки» в этот раз прошло на юге Франции. 26 августа состоялась традиционная фотосессия лидеров стран-участниц G7. Позже к ним присоединились и их супруги.

Мелания Трамп решила обменяться поцелуями с Джастином Трюдо

Так, Брижит Макрон встала между своим супругом и Дональдом Трампом. А первая леди Америки позировала фотографам по другую руку президента США. Репортеры успели запечатлеть, как Брижит Макрон охотно целует Дональда Трампа. Мелания, увидев это, ответила супругу, поцеловавшись с рядом стоявшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



1 2 3 ... 10 С 24 по 26 августа во Франции проходила встреча G7

Учитывая, что все происходило под пристальным вниманием камер, снимки тут же распространились по Сети. «Хотел бы, чтобы женщины смотрели на меня так же, как Мелания на премьер-министра Канады», «Эй, Трамп, берегись, у тебя молоденький конкурент!» — прокомментировали фото интернет-пользователи.





