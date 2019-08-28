После развода с Ириной Горбачевой Григорий Калинин закрутил роман с начинающей актрисой и уже мечтает о детях

Новость о разводе Ирины Горбачевой и Григория Калинина прозвучала как гром среди ясного неба для фанатов пары. Актеры были вместе с 2010-го и поженились в 2015-м. Через три года семейной жизни супруги приняли решение разойтись. «Важно уважать человека. Когда вы перестаете его уважать, любовь уходит», — сообщила тогда актриса.
Однако прошлого не вернуть, и жизнь продолжается. На днях экс-супруг звезды «Аритмии» рассказал, как устроил личную жизнь после расставания с Горбачевой, и намекнул, как относится к своей бывшей.
Также актер поделился совместным снимком с новой возлюбленной и заявил, что на данный момент счастлив.
- Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись в 2018 годуСмотреть галерею
Сейчас 35-летний Григорий Калинин состоит в отношениях с начинающей актрисой Анной Лаврентьевой. Мужчина признался, что мечтает о детях и хочет как минимум одного ребенка.