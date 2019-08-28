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После развода с Ириной Горбачевой Григорий Калинин закрутил роман с начинающей актрисой и уже мечтает о детях

В конце прошлого года Ирина Горбачева объявила о разводе с Григорием Калининым, с которым встречалась более 8 лет. Сейчас актриса предпочитает не говорить о личной жизни, а вот ее бывший муж в деталях рассказывает о своей.
Григорий Калинин, Ирина Горбачева
Григорий Калинин и Ирина Горбачева

Новость о разводе Ирины Горбачевой и Григория Калинина прозвучала как гром среди ясного неба для фанатов пары. Актеры были вместе с 2010-го и поженились в 2015-м. Через три года семейной жизни супруги приняли решение разойтись. «Важно уважать человека. Когда вы перестаете его уважать, любовь уходит», — сообщила тогда актриса. 

Григорий Калинин
Сейчас Григорий встречается с Анной Лаврентьевой

Однако прошлого не вернуть, и жизнь продолжается. На днях экс-супруг звезды «Аритмии» рассказал, как устроил личную жизнь после расставания с Горбачевой, и намекнул, как относится к своей бывшей. 

Фолловеры спросили Григория, где же сейчас его экс-жена. «Судя по всему в аду», — многозначительно ответил Калинин, но позже отметил, что погорячился в высказывании (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также актер поделился совместным снимком с новой возлюбленной и заявил, что на данный момент счастлив.  

Сейчас 35-летний Григорий Калинин состоит в отношениях с начинающей актрисой Анной Лаврентьевой. Мужчина признался, что мечтает о детях и хочет как минимум одного ребенка.

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Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Петр Ковалев/ТАСС, @grikalinin, @swampyme, @katiamur/Instagram
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Ирина Горбачева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не знаю кто эти люди, но вторая хотя бы баба его масштаба)

  • с Горбачевой они прям вообще не монтировались....

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