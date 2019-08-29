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Признание в любви, поцелуи и букет белых роз: Влад Соколовский пришел на концерт Риты Дакоты

Влад Соколовский и Рита Дакота расстались год назад. Однако бывшие супруги продолжили общаться ради дочери Мии. Общественность с интересом наблюдает за тем, как их отношения становятся все более теплыми.
Рита Дакота, Влад Соколовский
Рита Дакота и Влад Соколовский

Брак Риты Дакоты и Влада Соколовского распался в августе прошлого года. Подав на развод из-за измен супруга, артистка стала одна воспитывать полугодовалую дочь. Однако ради Мии бывшие супруги нашли в себе силы сохранить теплые отношения, и Влад регулярно навещает малышку. 

Звездное расставание не мешает поклонникам экс-пары обсуждать их отношения и по сей день. Сами артисты только рады дать им повод, публикуя инстаграм-истории, посвященные друг другу.

На днях в Москве состоялся акустический концерт Риты, на котором одним из зрителей был Влад. Соколовский не просто пришел оценить выступление бывшей жены и поддержать ее — внезапно для всех присутствующих, но, видимо, не для Риты, артист пробрался к сцене и прямо во время концерта вручил Дакоте букет роскошных белых роз.

«Муженька, любовь! Спасибо!» — обратилась к экс-супругу артистка и в знак благодарности подарила ему нежный поцелуй в щеку. 

Влад уже не раз признавал свою вину в том, что их брак распался. «Я совершил ошибку, но приобрел опыт. Заставлять кого-то быть рядом, прощать тебя — это эгоизм. Я и так был слишком эгоистичным. Надеюсь, что мы сможем быть близкими друг другу людьми, какими всегда и являлись», — говорил артист. Кажется, их общение действительно налаживается. 

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29 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @caxaaap, @ritadakota, @vs20/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота

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4 комментария Добавить комментарий
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  • И тут за кадром звучит голос Шатунова: Беелые розы, бееелые розы...

  • Неужели помирятся?? Офигеть 🤦‍♀️

  • Неужели пиар закончился? Офигеть. Ну в принципе всем сестрам по серьгам, Дакоте сцену и славу, Соколовскому борщи и кастрюли)) Браво. Кто на что учился

  • А бы ли развод?! По-моему грамотный пиар..

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