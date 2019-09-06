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Распустил руки: Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с Цекало

Дарина Эрвин любит удивлять подписчиков своими откровенными картинами. Не менее пикантными у нее получаются и фото с супругом, 58-летним Александром Цекало.
Дарина Эрвин, Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Дарина Эрвин не выкладывает фото с Александром Цекало в ленту, однако совместные снимки часто мелькают в ее инстаграм-историях. Недавно в микроблоге художницы появилась новая совместная фотография с мужем. Весьма откровенная.

Дарина Эрвин, Александр Цекало
Дарина Эрвин поделилась пикантным фото

На фото Дарина и Александр едут в машине, однако в кадр попали лишь правая нога художницы в мини-юбке и левая рука шоумена, пытающегося залезть под юбку своей жене в прямом смысле слова. «Опасно, но весело», — подписала Эрвин снимок. 

Судя по всему, Александр окончательно потерял голову от Дарины, ведь рядом с ней он ведет себя как самый настоящий влюбленный мальчишка. 

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06 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @darina.ervin/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александр Цекало

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Аааа...Фу...Пошлость какая.

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