«Плоду было 2 месяца»: Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Не так давно Иосиф Пригожин и Валерия стали гостями программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Знаменитая пара рассказала, как они познакомились и как начался их роман. Оба уже имели опыт семейной жизни и воспитывали детей от предыдущих отношений.
В эфире Валерия поведала о планах на общего наследника. «У нас не было конкретной цели, что обязательно должен быть совместный ребенок. Вообще про это не думали, а когда наши дети подросли, решили, что было бы неплохо», — размышляла артистка.
Однако так сложилось, что у жены продюсера случился выкидыш. «Я заболела гриппом и не знала, что в положении. Мне дали такую дозу антибиотика… Не знаю, как бы выжила. И потом вот буквально через две недели после болезни я сделала тесты, сдала кровь и поняла, что была беременна», — поведала певица.
Иосиф Пригожин и Валерия вместе воспитывают шестерых детей: дочь и двух сыновей от предыдущего брака Валерии и сына и двоих дочерей от прошлых отношений Иосифа.