«Плоду было 2 месяца»: Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

К сожалению, даже звезды не застрахованы от ударов судьбы. На днях Валерия поведала печальную историю из жизни с Иосифом Пригожиным.

Иосиф Пригожин и Валерия

Не так давно Иосиф Пригожин и Валерия стали гостями программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Знаменитая пара рассказала, как они познакомились и как начался их роман. Оба уже имели опыт семейной жизни и воспитывали детей от предыдущих отношений.

Валерия и Иосиф Пригожин стали героями нового выпуска «Судьбы человека»

В эфире Валерия поведала о планах на общего наследника. «У нас не было конкретной цели, что обязательно должен быть совместный ребенок. Вообще про это не думали, а когда наши дети подросли, решили, что было бы неплохо», — размышляла артистка.

У Иосифа Пригожина и Валерии на двоих шестеро детей

Однако так сложилось, что у жены продюсера случился выкидыш. «Я заболела гриппом и не знала, что в положении. Мне дали такую дозу антибиотика… Не знаю, как бы выжила. И потом вот буквально через две недели после болезни я сделала тесты, сдала кровь и поняла, что была беременна», — поведала певица.

Иосиф поделился, что даже успел придумать имя будущему малышу. «Егор. Не знаю, почему именно так. Плоду было где-то два месяца. Если бы она знала, что беременна, она не пила бы антибиотики», — сообщил продюсер.

1 2 3 ... 13 На днях Валерия и Иосиф Пригожин пришли в студию программы «Судьба человека»

Иосиф Пригожин и Валерия вместе воспитывают шестерых детей: дочь и двух сыновей от предыдущего брака Валерии и сына и двоих дочерей от прошлых отношений Иосифа.