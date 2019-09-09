Татьяна Навка проводит по несколько часов на кухне, чтобы побаловать родных домашними пельменями

У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова большая семья и шесть детей на двоих: дочь от предыдущего брака фигуристки, трое сыновей и дочь от прошлых отношений политика и общий ребенок — 5-летняя Надя.
И хоть старшие дети уже давно выросли и не живут вместе с родителями, Татьяна как хранительница очага периодически балует семейство кулинарными изысками и учит 5-летнюю Надю готовке.
Так, на днях известная спортсменка показала, что делала в воскресенье — вместе с младшей дочкой она лепила домашние пельмени. «Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений», — подписала фото Навка.
Стоит заметить, что для изготовления такого количества пельменей требуется много времени. Хорошо, что у Татьяны есть отличная поддержка в лице дочки Надежды.