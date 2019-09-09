Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Татьяна Навка проводит по несколько часов на кухне, чтобы побаловать родных домашними пельменями

Вне сцены звезды — такие же обычные люди, как и мы с вами. Они влюбляются, заводят семьи, воспитывают детей. И несмотря на загруженный график, им так же приятно провести выходные дома с родными. Так, например, недавно поступила Татьяна Навка.
Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова большая семья и шесть детей на двоих: дочь от предыдущего брака фигуристки, трое сыновей и дочь от прошлых отношений политика и общий ребенок — 5-летняя Надя. 

И хоть старшие дети уже давно выросли и не живут вместе с родителями, Татьяна как хранительница очага периодически балует семейство кулинарными изысками и учит 5-летнюю Надю готовке.  

Татьяна Навка
Татьяна Навка побаловала родных домашними пельменями

Так, на днях известная спортсменка показала, что делала в воскресенье — вместе с младшей дочкой она лепила домашние пельмени. «Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери! На мой взгляд, это одна из важных семейных и женских составляющих объединения разных поколений», — подписала фото Навка. 

Стоит заметить, что для изготовления такого количества пельменей требуется много времени. Хорошо, что у Татьяны есть отличная поддержка в лице дочки Надежды.

Перейти к обсуждению 1


09 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @tatiana_navka/Instagram
Теги

Татьяна Навка

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • работает спустя рукава?? свисающие рукава на пельменях смотрятся ужасно, волосы не прибраны и это знатная кулинарка?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.