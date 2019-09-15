Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Регина Тодоренко и Влад Топалов при выборе няни используют полиграф

В декабре 2018-го в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова случилось прибавление. Как и многие звездные родители, супруги пользуются услугами профессиональных нянь. Однако к их выбору знаменитости подходят с особой тщательностью. 
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

В семье Влада Топалова и Регины Тодоренко растет девятимесячный Миша. Это первый ребенок знаменитостей. 

В интервью RU.TV артисты сообщили, каких принципов придерживаются в воспитании сына. «Мы такие родители, которые считают, что ребенка нужно оберегать все время, постоянно быть в тесном контакте», — поделилась Регина. Однако плотный график и посещение различных мероприятий не позволяют родителям всегда быть рядом с малышом. Поэтому артисты наняли няню.

Регина Тодоренко, Влад Топалов
Скоро ребенку Регины и Влада исполнится год
«Они не наша замена, они — помощники. Они выручают, когда у нас не хватает времени и рук», — объяснил Топалов.

К вопросу выбора няни новоиспеченные родители подошли крайне серьезно. «Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы», — сообщил Влад. 

Как сообщили звездные родители, они также обращали внимание и на наличие педагогического и психологического образования у кандидатов.

Перейти к обсуждению


15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.