Регина Тодоренко и Влад Топалов при выборе няни используют полиграф

В семье Влада Топалова и Регины Тодоренко растет девятимесячный Миша. Это первый ребенок знаменитостей.
В интервью RU.TV артисты сообщили, каких принципов придерживаются в воспитании сына. «Мы такие родители, которые считают, что ребенка нужно оберегать все время, постоянно быть в тесном контакте», — поделилась Регина. Однако плотный график и посещение различных мероприятий не позволяют родителям всегда быть рядом с малышом. Поэтому артисты наняли няню.
К вопросу выбора няни новоиспеченные родители подошли крайне серьезно. «Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы», — сообщил Влад.
Как сообщили звездные родители, они также обращали внимание и на наличие педагогического и психологического образования у кандидатов.