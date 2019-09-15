Регина Тодоренко и Влад Топалов при выборе няни используют полиграф

В декабре 2018-го в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова случилось прибавление. Как и многие звездные родители, супруги пользуются услугами профессиональных нянь. Однако к их выбору знаменитости подходят с особой тщательностью.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В семье Влада Топалова и Регины Тодоренко растет девятимесячный Миша. Это первый ребенок знаменитостей.



В интервью RU.TV артисты сообщили, каких принципов придерживаются в воспитании сына. «Мы такие родители, которые считают, что ребенка нужно оберегать все время, постоянно быть в тесном контакте», — поделилась Регина. Однако плотный график и посещение различных мероприятий не позволяют родителям всегда быть рядом с малышом. Поэтому артисты наняли няню.

Скоро ребенку Регины и Влада исполнится год

«Они не наша замена, они — помощники. Они выручают, когда у нас не хватает времени и рук», — объяснил Топалов.

К вопросу выбора няни новоиспеченные родители подошли крайне серьезно. «Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы», — сообщил Влад.



1 2 3 ... 9 В декабре прошлого года Влад и Регина стали родителями

Как сообщили звездные родители, они также обращали внимание и на наличие педагогического и психологического образования у кандидатов.