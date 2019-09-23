Как Ксения Бородина поддерживает огонь в отношениях с мужем

В этом году Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили четвертую годовщину брака. На днях телеведущая поведала, как ей удается сохранять романтические отношения с мужем.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина и Курбан Омаров сыграли свадьбу четыре года назад. Сейчас супруги счастливо живут вместе и воспитывают троих детей: 10-летнюю дочь Марусю от прошлого брака Бородиной, сына Курбана от предыдущих отношений и общую дочь, 3-летнюю Теону.



Ксения часто делится своими советами по воспитанию детей и взаимоотношениям с мужчинами. На этот раз телеведущая «Дома-2» назвала несколько рецептов, которые помогают освежить чувства друг к другу. Все оказалось просто: периодически Бородина и Омаров проводят время только друг с другом.

Курбан Омаров и Ксения Бородина с детьми

«Ходите в кино, вместе обедайте в рабочее время, гуляйте по выходным — это, казалось бы, мелочи, но именно они делают вас семьей. Если все время посвящать только совместному устройству быта: по выходным ездить по гипермаркетам за покупками, а за ужином обсуждать счета и платежки — рано или поздно вы из супругов превратитесь в соседей», — поделилась советом Ксения.

«Говорите друг другу ''я люблю тебя'' перед сном, не забывайте закрывать тюбик зубной пасты или не разбрасывайте вещи, если партнера это раздражает, — все это поможет вам лишний раз подчеркнуть, что вы цените и уважаете его», — продолжила знаменитость.



1 2 3 ... 10 Ксения Бородина не раз выступала против разводов

Телеведущая решила доказать это не только словом, но и делом: через некоторое время после публикации поста Ксения с Курбаном вдвоем улетели в Америку. «Предвкушая все ваши вопросы, летим мы без детей, потусоваться. У нас прям огромное приключение», — записала Бородина видео из салона самолета.