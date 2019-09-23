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Как Ксения Бородина поддерживает огонь в отношениях с мужем

В этом году Ксения Бородина и Курбан Омаров отметили четвертую годовщину брака. На днях телеведущая поведала, как ей удается сохранять романтические отношения с мужем. 
Ксения Бородина, Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина и Курбан Омаров сыграли свадьбу четыре года назад. Сейчас супруги счастливо живут вместе и воспитывают троих детей: 10-летнюю дочь Марусю от прошлого брака Бородиной, сына Курбана от предыдущих отношений и общую дочь, 3-летнюю Теону. 

Ксения часто делится своими советами по воспитанию детей и взаимоотношениям с мужчинами. На этот раз телеведущая «Дома-2» назвала несколько рецептов, которые помогают освежить чувства друг к другу. Все оказалось просто: периодически Бородина и Омаров проводят время только друг с другом. 

Ксения Бородина, Курбан Омаров
Курбан Омаров и Ксения Бородина с детьми

«Ходите в кино, вместе обедайте в рабочее время, гуляйте по выходным — это, казалось бы, мелочи, но именно они делают вас семьей. Если все время посвящать только совместному устройству быта: по выходным ездить по гипермаркетам за покупками, а за ужином обсуждать счета и платежки — рано или поздно вы из супругов превратитесь в соседей», — поделилась советом Ксения. 

«Говорите друг другу ''я люблю тебя'' перед сном, не забывайте закрывать тюбик зубной пасты или не разбрасывайте вещи, если партнера это раздражает, — все это поможет вам лишний раз подчеркнуть, что вы цените и уважаете его», — продолжила знаменитость.

Телеведущая решила доказать это не только словом, но и делом: через некоторое время после публикации поста Ксения с Курбаном вдвоем улетели в Америку. «Предвкушая все ваши вопросы, летим мы без детей, потусоваться. У нас прям огромное приключение», — записала Бородина видео из салона самолета.

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23 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
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Ксения Бородина, Курбан Омаров

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





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