«Мы спать»: Дмитрий Тарасов подтрунивает над беременной женой, застрявшей поздно вечером в пробке

Недавно, возвращаясь домой, беременная Анастасия Тарасова попала в пробку и не смогла приехать вовремя. Как оказалось, Дмитрий не стал дожидаться супругу и лег спать, по крайней мере, так он заявил в Инстаграме.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Дмитрий и Анастасия Тарасовы ждут второго ребенка. Однако вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями своего положения, супруга футболиста пошла учиться в школу телевидения. Конечно же, модель ездит на занятия на личном автомобиле. То, что она попала в пробку 10 октября, — вполне закономерное явление (хоть и не очень приятное).









Дмитрий Тарасов пошутил над беременной женой

Девушка была возмущена сложившейся ситуацией на дорогах, о чем сообщила в инстаграм-историях. Муж Анастасии Дмитрий Тарасов решил пошутить над застрявшей в пробке супругой, однако получилось у него это не совсем удачно.

«Завтра увидимся, мы спать», — обратился спортсмен к супруге в своем микроблоге. Неужели он и в правду не дождался любимую?

1 2 3 ... 10 Недавно Дмитрий и Анастасия Тарасовы объявили о прибавлении в семействе

Напомним, недавно фолловеры утомились наблюдать за постоянной демонстрацией любви со стороны Тарасовых. По мнению пользователей, супруги иногда показывают чересчур много романтичных фото.