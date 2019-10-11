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«Мы спать»: Дмитрий Тарасов подтрунивает над беременной женой, застрявшей поздно вечером в пробке

Недавно, возвращаясь домой, беременная Анастасия Тарасова попала в пробку и не смогла приехать вовремя. Как оказалось, Дмитрий не стал дожидаться супругу и лег спать, по крайней мере, так он заявил в Инстаграме.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Дмитрий и Анастасия Тарасовы ждут второго ребенка. Однако вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями своего положения, супруга футболиста пошла учиться в школу телевидения. Конечно же, модель ездит на занятия на личном автомобиле. То, что она попала в пробку 10 октября, — вполне закономерное явление (хоть и не очень приятное).



Дмитрий Тарасов пошутил над беременной женой
Дмитрий Тарасов пошутил над беременной женой

Девушка была возмущена сложившейся ситуацией на дорогах, о чем сообщила в инстаграм-историях. Муж Анастасии Дмитрий Тарасов решил пошутить над застрявшей в пробке супругой, однако получилось у него это не совсем удачно. 

«Завтра увидимся, мы спать», — обратился спортсмен к супруге в своем микроблоге. Неужели он и в правду не дождался любимую? 

Напомним, недавно фолловеры утомились наблюдать за постоянной демонстрацией любви со стороны Тарасовых. По мнению пользователей, супруги иногда показывают чересчур много романтичных фото.

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11 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну, если по каждой смс отдельную статью писать - информацией сайт обеспечен)

  • Такое подозрение, что тарас купил "Вумен".Теперь он его хозяин.Иначе зачем весь этот шлак, непонятно????

  • Гость

    Такое подозрение, что тарас купил "Вумен".Теперь он его хозяин.Иначе зачем весь этот шлак, непонятно????

    Вы глупые что-ли? Тарасовы в инстаграмме что-то из двух-трех предложений опубликуют, а уж журналисты разных изданий статейку на страницу сочинят и выложат. Вот и работенка им есть.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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