«Мы спать»: Дмитрий Тарасов подтрунивает над беременной женой, застрявшей поздно вечером в пробке

Дмитрий и Анастасия Тарасовы ждут второго ребенка. Однако вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями своего положения, супруга футболиста пошла учиться в школу телевидения. Конечно же, модель ездит на занятия на личном автомобиле. То, что она попала в пробку 10 октября, — вполне закономерное явление (хоть и не очень приятное).
Девушка была возмущена сложившейся ситуацией на дорогах, о чем сообщила в инстаграм-историях. Муж Анастасии Дмитрий Тарасов решил пошутить над застрявшей в пробке супругой, однако получилось у него это не совсем удачно.
Напомним, недавно фолловеры утомились наблюдать за постоянной демонстрацией любви со стороны Тарасовых. По мнению пользователей, супруги иногда показывают чересчур много романтичных фото.