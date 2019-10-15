«Первая игра»: Шубская привела годовалого сына на хоккейный матч к Овечкину

Первый год жизни сына Сергея звездные родители скрывали его лицо, однако после 18 августа фотографии наследника стали чаще появляться в Инстаграме Шубской и Овечкина.
А матч НХЛ Анастасия Шубская с юным болельщиком пропустить точно не смогли и с радостью наблюдали за игрой. Перед началом хоккеист поприветствовал жену и сына, подъехав к заградительному стеклу.
Годовалый Сережа, одетый в форму с надписью Ovi Jr («Овечкин младший», — прим. Woman.ru), внимательно наблюдал за происходящим на льду, сидя у мамы на коленях.
Несмотря на то, что команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 3:6, Александру удалось забить гол, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.