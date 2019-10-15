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«Первая игра»: Шубская привела годовалого сына на хоккейный матч к Овечкину

Годовалый Сережа уже посещал тренировку звездного отца, чтобы поздравить его с 34-м днем рождения. А на днях наследник хоккеиста отправился на матч НХЛ, чтобы болеть за папу.
Александр Овечкин, Анастасия Шубская

Первый год жизни сына Сергея звездные родители скрывали его лицо, однако после 18 августа фотографии наследника стали чаще появляться в Инстаграме Шубской и Овечкина.

Например, в 34-й день рождения Александра его жена сделала ему сюрприз, придя на тренировку вместе с сыном

А матч НХЛ Анастасия Шубская с юным болельщиком пропустить точно не смогли и с радостью наблюдали за игрой. Перед началом хоккеист поприветствовал жену и сына, подъехав к заградительному стеклу. 

Годовалый Сережа, одетый в форму с надписью Ovi Jr («Овечкин младший», — прим. Woman.ru), внимательно наблюдал за происходящим на льду, сидя у мамы на коленях.

  • Александр Овечкин
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    18 августа сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один год
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Несмотря на то, что команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 3:6, Александру удалось забить гол, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.

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15 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @nastyashubskaya, @nhlpa, @insta_hockey_graminsta_hockey_gram, @theovechkinsfamilytheovechkinsfamily/Instagram
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Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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