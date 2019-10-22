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«Он — абьюзер»: психолог Лолиты заявила, что Дмитрий Иванов манипулировал певицей и подвергал ее эмоциональному насилию

Лолита Милявская тяжело переживает развод с пятым мужем. Однако и в браке с Дмитрием Ивановым исполнительнице было непросто. Об этом заявила психолог Инна Литвиненко.
Лолита Милявская, Дмитрий Иванов
В июле этого года 55-летняя Лолита Милявская объявила о разводе с 44-летним Дмитрием Ивановым

Новость о разводе Лолиты с пятым супругом была настоящим шоком для ее фанатов: их отношения казались крепкими, да и знаменитость выглядела счастливой. 

Как недавно выяснилось, певица многократно жаловалась своим знакомым на мужа. 

Об этом заявила психолог Инна Литвиненко, с которой исполнительница часто советовалась по личным и семейным делам. По словам специалиста, у Дмитрия нарциссическое расстройство личности.

«Я заметила, что этот мужчина манипулятор, абьюзер, он ее использовал», — заявила Литвиненко в эфире «Пусть говорят».

«Есть такая вещь, как эмоциональное насилие. Он не бил ее, это травля молчанием», — добавила психолог. Инна также привела пример из жизни экс-пары: в минуты панических атак Лолиты Дмитрий сидел в другой комнате, а по приезду врачей тут же приносил ей стакан воды и гладил руки. 

Как сообщила психолог, Лолита сейчас находится в эмоционально разбитом состоянии и переживает сильнейший стресс. Именно с этим Литвиненко связывает ее похудение.

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22 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram
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Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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