«Он — абьюзер»: психолог Лолиты заявила, что Дмитрий Иванов манипулировал певицей и подвергал ее эмоциональному насилию

Лолита Милявская тяжело переживает развод с пятым мужем. Однако и в браке с Дмитрием Ивановым исполнительнице было непросто. Об этом заявила психолог Инна Литвиненко.

Новость о разводе Лолиты с пятым супругом была настоящим шоком для ее фанатов: их отношения казались крепкими, да и знаменитость выглядела счастливой.



Как недавно выяснилось, певица многократно жаловалась своим знакомым на мужа.

Об этом заявила психолог Инна Литвиненко, с которой исполнительница часто советовалась по личным и семейным делам. По словам специалиста, у Дмитрия нарциссическое расстройство личности.

«Я заметила, что этот мужчина манипулятор, абьюзер, он ее использовал», — заявила Литвиненко в эфире «Пусть говорят».

«Есть такая вещь, как эмоциональное насилие. Он не бил ее, это травля молчанием», — добавила психолог. Инна также привела пример из жизни экс-пары: в минуты панических атак Лолиты Дмитрий сидел в другой комнате, а по приезду врачей тут же приносил ей стакан воды и гладил руки.



1 2 3 ... 10 4 июля Лолита объявила о разводе со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым

Как сообщила психолог, Лолита сейчас находится в эмоционально разбитом состоянии и переживает сильнейший стресс. Именно с этим Литвиненко связывает ее похудение.