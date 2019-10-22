«Он — абьюзер»: психолог Лолиты заявила, что Дмитрий Иванов манипулировал певицей и подвергал ее эмоциональному насилию

Новость о разводе Лолиты с пятым супругом была настоящим шоком для ее фанатов: их отношения казались крепкими, да и знаменитость выглядела счастливой.
Об этом заявила психолог Инна Литвиненко, с которой исполнительница часто советовалась по личным и семейным делам. По словам специалиста, у Дмитрия нарциссическое расстройство личности.
«Есть такая вещь, как эмоциональное насилие. Он не бил ее, это травля молчанием», — добавила психолог. Инна также привела пример из жизни экс-пары: в минуты панических атак Лолиты Дмитрий сидел в другой комнате, а по приезду врачей тут же приносил ей стакан воды и гладил руки.
Как сообщила психолог, Лолита сейчас находится в эмоционально разбитом состоянии и переживает сильнейший стресс. Именно с этим Литвиненко связывает ее похудение.