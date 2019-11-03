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Стало известно, что первыми о помолвке Кейт и Уильяма узнали родители бывшей девушки принца

Кажется, фанаты уже давно изучили историю любви герцогов Кембриджских, однако на днях в Сети всплыла интересная подробность о том, кто первым узнал о свадьбе Кейт и Уильяма. 
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2010 год

До того, как принц Уильям сделал Кейт предложение, пара провстречалась около восьми лет. В 2010-м влюбленные объявили о помолвке. 

Все были так рады этой новости, что и не поинтересовались у жениха и невесты про детали этого прекрасного события.

Пара обходилась короткой информацией: все произошло во время совместного путешествия в Кению. Тогда влюбленные гостили в доме... экс-возлюбленной Уильяма, Джекки Крейг.

Кейт Миддлтон, принц Уильям
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

На днях в Сети появились подробности того знаменательного дня.

Уильям и Кейт отправились на романтическую прогулку по сафари-парку. «С великолепным озером и без единой души, чтобы засвидетельствовать волшебный момент. Кейт, вероятно, чувствовала, что каждый год ее ождания стоил всего этого», — передает слова королевского биографа Кэти Николл The Sun. 

Позже влюбленные вернулись в дом Яна и Джейн Крейг (несостоявшихся тестя и тещи королевского наследника), и Уильям не мог не похвастаться своим счастьем, ведь Кейт сказала «да». 

Принц хотел сделать все правильно, поэтому также попросил разрешения у отца Миддлтон. А королева Елизавета узнала о предстоящей свадьбе всего за несколько дней до того, как эта новость стала достоянием общественности. 

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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