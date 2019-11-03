Стало известно, что первыми о помолвке Кейт и Уильяма узнали родители бывшей девушки принца

До того, как принц Уильям сделал Кейт предложение, пара провстречалась около восьми лет. В 2010-м влюбленные объявили о помолвке.
Пара обходилась короткой информацией: все произошло во время совместного путешествия в Кению. Тогда влюбленные гостили в доме... экс-возлюбленной Уильяма, Джекки Крейг.
На днях в Сети появились подробности того знаменательного дня.
Уильям и Кейт отправились на романтическую прогулку по сафари-парку. «С великолепным озером и без единой души, чтобы засвидетельствовать волшебный момент. Кейт, вероятно, чувствовала, что каждый год ее ождания стоил всего этого», — передает слова королевского биографа Кэти Николл The Sun.
Принц хотел сделать все правильно, поэтому также попросил разрешения у отца Миддлтон. А королева Елизавета узнала о предстоящей свадьбе всего за несколько дней до того, как эта новость стала достоянием общественности.