Как принц Гарри нарушил строгий запрет Меган Маркл

Недавно принц Гарри отправился в Японию, чтобы поддержать сборную команду Великобритании по регби. После неудачной игры (Южная Африка выиграла со счетом 32:12) герцог Сассекский решил промочить горло бутылкой пива, что и стало причиной конфликта между королевскими супругами.
Меган попросила Гарри больше не пить, еще когда была беременна. Так что, по словам королевского комментатора Нила Шона, принца может «ждать взбучка» за нарушенное обещание.
Также Маркл настояла на том, чтобы Гарри регулярно тренировался. Теперь принц занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.