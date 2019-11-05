Как принц Гарри нарушил строгий запрет Меган Маркл

Меган Маркл славится своим непростым характером. Вот и мужа она держит в ежовых рукавицах. Поговаривают, что после возвращения из Японии Гарри ждала «небольшая взбучка».

Принц Гарри и Меган Маркл

Недавно принц Гарри отправился в Японию, чтобы поддержать сборную команду Великобритании по регби. После неудачной игры (Южная Африка выиграла со счетом 32:12) герцог Сассекский решил промочить горло бутылкой пива, что и стало причиной конфликта между королевскими супругами.

Меган попросила Гарри больше не пить, еще когда была беременна. Так что, по словам королевского комментатора Нила Шона, принца может «ждать взбучка» за нарушенное обещание.

«Я видел, как он держал, позвольте мне сказать, бутылку пива, так что я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган», — передает слова эксперта Daily Express.

1 2 3 ... 10 Любовь, с которой Меган смотри на Гарри, заметна всем

Также Маркл настояла на том, чтобы Гарри регулярно тренировался. Теперь принц занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

