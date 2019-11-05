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Как принц Гарри нарушил строгий запрет Меган Маркл

Меган Маркл славится своим непростым характером. Вот и мужа она держит в ежовых рукавицах. Поговаривают, что после возвращения из Японии Гарри ждала «небольшая взбучка».
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Недавно принц Гарри отправился в Японию, чтобы поддержать сборную команду Великобритании по регби. После неудачной игры (Южная Африка выиграла со счетом 32:12) герцог Сассекский решил промочить горло бутылкой пива, что и стало причиной конфликта между королевскими супругами. 

принц Гарри

Меган попросила Гарри больше не пить, еще когда была беременна. Так что, по словам королевского комментатора Нила Шона, принца может «ждать взбучка» за нарушенное обещание.

«Я видел, как он держал, позвольте мне сказать, бутылку пива, так что я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган», — передает слова эксперта Daily Express.

Также Маркл настояла на том, чтобы Гарри регулярно тренировался. Теперь принц занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. 

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05 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри, Меган Маркл

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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